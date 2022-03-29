憂抖音侵台卻被爆帳號 林楚茵澄清：勿成認知作戰協力者
民進黨立委林楚茵28日在立法院質詢國安局長陳明通時表示，中國運用抖音、小紅書等方式散步假消息滲透台灣情資，不過卻被藍營政治人物指控，其自己也有抖音帳號，引發討論。對此，林楚茵今（29）日早上發出聲明澄清，該帳號是2018年擔任主持人時，實習小編幫她設立的帳號，帳號並非她在管理；林楚茵也奉勸見獵心喜的紅統與藍營政治人物，切莫當中國認知作戰的在地協力者。
針對藍營政治人物指出有抖音帳號，林楚茵今日早上發出聲明表示，昨天被爆料一個自己的抖音帳號，一時間也感到不解，經過了解是2018年擔任主持人時，團隊內的實習小編幫自己設立的帳號，使用幾個月後就停止更新，因為帳號不是自己在管理，也就忘了曾經有這個帳號。
林楚茵強調，抖音這類網路社群軟體，最大的特性是任何人都可建立帳號與上傳影片，但沒有事實查核的機制，也就充斥著虛假訊息，更成為中國認知作戰的溫床，這是自己擔任立委以來一直關注的議題，未來也會持續監督。
林楚茵說，此外，國外虛假訊息查核組織NewsGuard三月份報告指出，抖音刻意給予用戶關於烏俄戰爭虛假訊息，甚至用戶根本沒搜尋過相關議題也被推薦，藉此影響輿論。雖然台灣是一個言論自由的國家，民眾可以選擇自己喜愛的平台，但切勿忽略隱藏在平台背後那隻手，以虛假遮蔽民主自由雙眼。
最後，林楚茵也奉勸從昨天開始見獵心喜的紅統與藍營政治人物，嘲諷與梗圖或許能幫忙創造流量，但無法解決中國正透過抖音等網路社群媒體影響台灣的事實，切莫當中國認知作戰的在地協力者。