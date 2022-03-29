挑戰半年線！台股早盤漲逾60點 油價回落、航空股走強
美股四大指數走揚，其中那斯達克指數漲逾1%。台北股市今（29）日開盤後漲65點，來到17585點，挑戰半年線。權值股台積電早盤漲5元，來到589元。其他電子股偏弱，其中聯發科跌3%，友達宣布現金減資股價走弱。而盤面焦點為車用電池與特用化學概念股，另外國際油價回落，航空股亮眼，華航與長榮航早盤各漲2%與4%。
美股道瓊指數28日上漲94.65點，或0.27%，收34955.89點；那斯達克指數上漲185.6點，或1.31%，收14354.9點；標普500指數上漲32.46點，或0.71%，收4575.52點；費城半導體指數上漲21.8點，或0.62%，收3547.2點。
台北股市今日開盤漲48.31點，加權股價指數以17568.32點開出，早盤漲60多點，來到17585點，挑戰半年線17593點。權值股台積電早盤漲5元，來到589元。聯發科跌多，跌幅達3%，來到934元。大立光也跌1%多，股王矽力漲約2%。
友達決議現金減資，並預告3年股東報酬，這次擬配發現金股利1元及退還現金減資每股2元，合計3元，2023年及2024年則擬各配發3.5元。但外資大摩認為，今年的殖利率基本符合預期，但可能會被整個產業的股價波動所抵銷，維持「中性」評級，目標價18.5元。而今日友達股價弱勢，早盤跌1.7%。
今日盤面焦點為車用電池與特用化學概念股，美琪瑪、康普、統振、明基材漲3%以上，東鹼、三晃漲4%多。另外國際油價回落，華航與長榮航早盤各漲2%與4%，其他航運股也不俗，長榮、陽明與萬海漲1到4%之間。