威爾史密斯完了！奧斯卡再批他公然扁人 最慘下場曝光
威爾史密斯「奧斯卡毆人事件」沒有因典禮落幕而平息，美國影藝學院繼第一時間發文譴責暴力，美國時間28日再度發表正式聲明，宣布將依據章程審查這起衝突，不僅考慮刪除威爾施暴等畫面，最嚴重的處分就是免除他的會員資格。
奧斯卡舉辦94年來第一次在典禮上發生暴力事件，打人的還是新科影帝，畫面Live播送，震驚全球上億觀眾，影藝學院發布長達5頁的聲明，再次公開譴責威爾史密斯脫序的行徑，「我們將對此事件正式進行審查」。
由於威爾史密斯有違反學院章程不得有「非允許的肢體接觸」、「恐嚇、辱罵、威脅、霸凌」等規定之虞，若被認定違規，將面臨暫停、開除其影藝學院會員資格的處分。
至於傳出有不具高層呼籲，應該商討「收回威爾史密斯的獎座」，老牌黑人影星、也是理事會成員的琥碧戈柏表示，威爾的影帝獎座不會被撤回，因為受害人沒有提告，「但我相信他必然要承擔後果」。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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