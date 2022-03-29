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威爾史密斯完了！奧斯卡再批他公然扁人　最慘下場曝光

▲威爾史密斯拿下從影超過30年首座奧斯卡影帝，但美國影藝學院二度譴責他的暴力行為，也正式審查此事件。（圖／美聯社／達志影像）
▲威爾史密斯拿下從影超過30年首座奧斯卡影帝，但美國影藝學院二度譴責他的暴力行為，也正式審查此事件。（圖／美聯社／達志影像）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-29 09:36:312022-03-29 09:48:28

威爾史密斯「奧斯卡毆人事件」沒有因典禮落幕而平息，美國影藝學院繼第一時間發文譴責暴力，美國時間28日再度發表正式聲明，宣布將依據章程審查這起衝突，不僅考慮刪除威爾施暴等畫面，最嚴重的處分就是免除他的會員資格。

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▲頒獎嘉賓克里斯洛克（Chris Rock）引言開了威爾史密斯老婆潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）的玩笑，引發威爾史密斯怒火，竟衝上台揮了克里斯洛克一拳。（圖／美聯社）▲▼克里斯洛克（上下圖左）拿威爾史密斯老婆脫髮症當笑哏，威爾暴怒衝上台，狠狠揍了克里斯一拳，怒嗆「少從你的臭嘴說我老婆的名字」！（圖／美聯社／達志影像）
▲克里斯洛克（左）拿威爾史密斯老婆脫髮症當笑哏，威爾暴怒衝上台，狠狠揍了克里斯一拳，怒嗆「少從你的臭嘴說我老婆的名字」！（圖／美聯社／達志影像）
奧斯卡舉辦94年來第一次在典禮上發生暴力事件，打人的還是新科影帝，畫面Live播送，震驚全球上億觀眾，影藝學院發布長達5頁的聲明，再次公開譴責威爾史密斯脫序的行徑，「我們將對此事件正式進行審查」。

▲威爾（左）護愛妻潔達出手施暴，國外輿論批判多過聲援。（圖／The Academy IG）
▲威爾（左）護愛妻潔達出手施暴，國外輿論批判多過聲援。（圖／The Academy IG）
由於威爾史密斯有違反學院章程不得有「非允許的肢體接觸」、「恐嚇、辱罵、威脅、霸凌」等規定之虞，若被認定違規，將面臨暫停、開除其影藝學院會員資格的處分。

至於傳出有不具高層呼籲，應該商討「收回威爾史密斯的獎座」，老牌黑人影星、也是理事會成員的琥碧戈柏表示，威爾的影帝獎座不會被撤回，因為受害人沒有提告，「但我相信他必然要承擔後果」。（編輯：楊穎軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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