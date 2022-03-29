轟莊瑞雄為初選挑撥蔡、賴　鍾佳濱：行徑與魔鬼何異？

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其次，鍾佳濱批評莊瑞雄刻意提及「2019年民進黨總統初選」，希望當年「力挺小英的一起站出來，不讓小英孤單」是要挑撥國家正、副元首的矛盾嗎？記得當年宣布「英德配」時，蔡英文說過，「不管競爭多激烈，最後都是為了團結，團結的目標是要守住台灣」；賴清德也說，當時面對中國進逼，他們「希望在最黑暗的時候，團結守護台灣」，那一幕，至今讓人難以忘懷。
鍾佳濱表示，莊瑞雄或許是為了賴清德在選對會規定成員「不得唯一支持特定候選人」之前，給自己的親筆推薦信而耿耿於懷？鍾佳濱也說，但他相信民進黨是一個民主政黨，任何一場黨內初選都不會造成分裂，所以基理念而在初選中支持誰，在選後都不必覺得欠誰人情，或怕被誰「秋後算帳」。
鍾佳濱說，自己想起「所羅門王審判」的寓言。當兩個婦人都堅稱眼前唯一的孩子是自己的而僵持不下時，所羅門王於是下令將孩子剖半，一人一半，各自帶回。親生母親為了保護孩子，只得忍痛放棄，不再堅持...於是所羅門立即將孩子判給真正的母親。因為真正的母愛出於本能將保全自己的孩子，而說謊者只是想要佔有不屬於自己的那一半。若將民進黨和屏東視同自身血肉，真正愛屏東的黨員，是不可能會為了選舉一時的利益，而坐視生命一體的情感被撕裂。
鍾佳濱說，記得莊瑞雄曾經在斥責另一位黨內同志，疑似沒有嚴守黨政分際時，說自己拒絶「與魔鬼共舞」，如今，眼看莊瑞雄竟為了一己之私、媒體一時聲量，不惜挑撥正、副總統矛盾，陷蔡英文於不義。
鍾佳濱說，你在影片對外指控對手地方派系介入、染黑黨內初選，另一方面對內卻重提當年，分化同志、離間自家人，這種行徑，又與魔鬼何異呢？