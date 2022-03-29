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「米粉節」4/1起跑！手刀搶千元現金券　優惠懶人包來了

▲ 2022小米米粉節於4／1～4／8舉辦，包含手機和生活家電通通在折扣行列內。(圖／官方提供)
▲ 2022小米米粉節於4／1～4／8舉辦，包含手機和生活家電通通在折扣行列內。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-29 09:56:422022-03-29 10:21:41

小米將在4/1~4/8舉辦「2022小米米粉節」，除了手機之外，各種生活用品和智慧家電同步優惠，像是防疫期間實用好物洗手液和洗手機有團購優惠，可以先囤起來放，還有廚房家電組包含：電子鍋＋氣炸鍋＋調理機組合價可以再便宜800元。實際進到官網查看，這次折扣幾乎包含了所有品項，如果想要買到最優惠的價格，要先搶到優惠券，或是鎖定4/6的直播有單日限定折扣，像是空氣循環淨化器會多降500元，更加划算。

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▲2022米粉節將於４／１起跑，先上官網搶現金券會更划算。(圖／翻攝官網)
▲2022米粉節將於４／１起跑，先上官網搶現金券會更划算。(圖／翻攝官網)
手機優惠

  • Xiaomi 12 Pro 5G售價26,999元，領券後最低入手價25,999元，再送Redmi 手錶 2 Lite （價值1,595元），購買Xiaomi 12系列新機將再獲小米商城mi.com現金券$700一張。
  • Redmi Note 11 Pro 5G，8+128GB版本售價9,999元，領券後最低入手價8,999元，購機即贈Redmi Buds 3（價值945元）；
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE直降2,500元，8GB +256GB版本$9,499元，領券後最低入手價8,499元。
  • Redmi Note 10 Pro直降1,500元，優惠價只要新台幣$6,999元，領券後最低入手價只要新台幣$5,999元。
  • Redmi Note 10 5G直降新台幣$1,000元，優惠價只要新台幣$5,999元，領券後最低入手價4999元。
▲小米12 Pro。(圖／記者周淑萍攝)
▲小米最新旗艦機Xiaomi 12 Pro 5G，主打更強的對焦和夜拍效果，售價26,999元，米粉節領券後最低入手價25,999元，再送Redmi 手錶 2 Lite （價值1,595元），且還可再獲小米商城mi.com現金券$700一張。(圖／資料照片，記者周淑萍攝)
智慧產品

  • 小米智慧顯示器 P1 50型直降3,000元，優惠價12,999元，領券後最低入手價只要11,699元，再享滿額禮
  • 米家掃拖機器人直降新台幣$3,000元，優惠價6,495元，領券後最低入手價5,895元，再享滿額禮
  • Xiaomi空氣循環淨化器直降新台幣$2,000元，優惠價9,995元，領券後最低入手價8,995元，再享滿額禮。

4/6直播優惠 單日優惠

4/6中午12:30將於小米商城mi.com舉辦直播活動，預計將撒出總價值超過千萬的現金券，同時於4/6 12:30 –23:59挑選重點熱門品項限定祭出限時優惠，參與直播問答抽獎還有機會免費獲得Redmi Note 11 Pro 5G（價值8,999元）

  • Xiaomi 11T Pro 5G直播單日限定價15,899元，領券後最低入手價只要新台幣$14,899元。
  • Xiaomi 掃拖機器人 2 Ultra 集塵版直播單日限定價12,495元，領券後最低入手價11,495元，再送滿額禮
  • Xiaomi 空氣循環淨化器直播單日限定價9,495元，領券後最低入手價8,495元，再享滿額禮
  • 米家無線吸塵器 G10直播單日限定價5,695元，領券後最低入手價4,695元。

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