「米粉節」4/1起跑！手刀搶千元現金券　優惠懶人包來了

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4/6直播優惠 單日優惠
4/6中午12:30將於小米商城mi.com舉辦直播活動，預計將撒出總價值超過千萬的現金券，同時於4/6 12:30 –23:59挑選重點熱門品項限定祭出限時優惠，參與直播問答抽獎還有機會免費獲得Redmi Note 11 Pro 5G（價值8,999元）
- Xiaomi 11T Pro 5G直播單日限定價15,899元，領券後最低入手價只要新台幣$14,899元。
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