後疫情時代！AI機器人上陣　「惹鍋」非接觸式送餐爆紅

我是廣告 請繼續往下閱讀
惹鍋南科店表示，原先擔憂引進送餐的機器人「小惹、小鍋」可帶來真正的效益不大，但引進後發現送餐機器人整體的設計非常靈活，任何的角度遇到障礙時停止、隨即轉向離開，使用上是非常安全；尤其現階段疫情的持續下，非接觸式的送餐，也有助於降低感染的風險，吸引更多顧客前來用餐。
惹鍋南科店說，在送餐的方面，「小惹、小鍋」更能提高效率與精準度外，且機器人也能承擔耗費時間與體力的工作；而「小惹、小鍋」內建互動功能帶來的特殊體驗，可幫壽星唱生日快樂歌，與小朋友親切的互動，不僅意外地爆紅，很多客人更是專門來看「小惹、小鍋」這2個可愛的機器人。知名連鎖火鍋店惹鍋，於今年3月正式引進新興的AI人工智能送餐機器人「小惹、小鍋」，透過送餐機器人協助餐點配送、收餐、帶位，不僅讓工作人員從例行工作中減低負擔，更大幅提升顧客服務品質與效率，在現階段疫情持續下，非接觸式的送餐也有助於降低感染風險，因此吸引更多顧客前來用餐。
惹鍋南科店店長表示，原先擔憂引進送餐機器人「小惹、小鍋」可帶來真正的效益不大，但引進後發現送餐機器人在整體設計非常靈活，在任何角度遇到障礙時停止隨即轉向離開，使用上是非常安全的，在送餐方面，更能提高效率和精準度，內建互動功能帶來的特殊體驗，吸引更多的顧客一同前往。