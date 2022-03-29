7成民眾叫過外送　foodpanda對上Uber Eats：最愛用這家

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資策會MIC資深產業分析師胡自立指出，台灣外送平台市占已趨於穩定，比起吸引擴大市占、拓展用戶數，業者現階段的優先順序在於鞏固會員活躍程度、增加消費力，同時累積更多數據，藉此衍生更多加值服務，增加向商家、外送員議價的空間與籌碼。
根據調查，台灣已有31%消費者訂閱會員，比例最高的年齡層為46~55歲（36%），其次是26~35歲（32%）；比較性別差異，男性（36%）訂閱者多於女性（27%），另外，家長族群（35%）比非家長（28%）訂閱比例更高。不同區域之中，東部與離島訂閱（40%）最高，甚至多過北部地區（35%）。而會員無論是使用頻率、購買品項多元性、購買力等指標皆優於非會員。
針對購買品項，非會員高度集中於餐飲熟食（91%），相較起來，會員的餐食占比稍低（85%），不過其他品項的常用度皆遠超過非會員，資策會MIC表示，會員比非會員更常外送生鮮雜貨、生活用品及冷凍冷藏食品。
觀測未來的潛在會員輪廓，資策會MIC資深產業分析師胡自立點出，有四個群體意願最高：「女性、年輕人、家長、中北部消費者」。根據調查，女性（81%）較男性（76%）展現更高的意願開始使用或續用外送服務，而在所有年齡層中，18~25歲族群（89%）意願最高，其次為26~35歲（85%）。