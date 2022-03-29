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7成民眾叫過外送　foodpanda對上Uber Eats：最愛用這家

▲外送儼然成為民眾日常，資策會調查，逾7成民眾使用過外送服務。（圖／翻攝爆廢公社）
▲外送儼然成為民眾日常，資策會調查，逾7成民眾使用過外送服務。（圖／翻攝爆廢公社）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-29 10:25:35

外送成為民眾的生活日常，資策會產業情報研究所（MIC）調查2021年台灣消費者使用外送服務行為，發現多達72%消費者曾叫過外送，且18歲至35歲是最常使用的族群。資深產業分析師胡自立表示，調查反映出台灣消費者對於外送服務具有高接受度，且已有31%消費者訂閱會員，未來商家是否加入外送體系，得優先評估是否會影響既有營運，建議「有產能閒置、無外送人力、中小微型商家」此三類商家可優先評估。

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根據資策會MIC調查，消費者的前二選平台依序為foodpanda（78%）與Uber Eats（61%），大幅領先其他如Foodomo（6.5%）、蝦皮美食外送（5.1%）與街口外送（3.4%）等。消費者使用外送的前五大考量，主要為「優惠折扣、運費價格高低、服務便利性、餐點或品項價格高低、可降低接觸人群機會」。

▲根據資策會MIC調查，消費者的前二選平台依序為foodpanda與Uber Eats。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）
▲根據資策會MIC調查，消費者的前二選平台依序為foodpanda與Uber Eats。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）
資策會MIC資深產業分析師胡自立指出，台灣外送平台市占已趨於穩定，比起吸引擴大市占、拓展用戶數，業者現階段的優先順序在於鞏固會員活躍程度、增加消費力，同時累積更多數據，藉此衍生更多加值服務，增加向商家、外送員議價的空間與籌碼。

根據調查，台灣已有31%消費者訂閱會員，比例最高的年齡層為46~55歲（36%），其次是26~35歲（32%）；比較性別差異，男性（36%）訂閱者多於女性（27%），另外，家長族群（35%）比非家長（28%）訂閱比例更高。不同區域之中，東部與離島訂閱（40%）最高，甚至多過北部地區（35%）。而會員無論是使用頻率、購買品項多元性、購買力等指標皆優於非會員。

針對購買品項，非會員高度集中於餐飲熟食（91%），相較起來，會員的餐食占比稍低（85%），不過其他品項的常用度皆遠超過非會員，資策會MIC表示，會員比非會員更常外送生鮮雜貨、生活用品及冷凍冷藏食品。

觀測未來的潛在會員輪廓，資策會MIC資深產業分析師胡自立點出，有四個群體意願最高：「女性、年輕人、家長、中北部消費者」。根據調查，女性（81%）較男性（76%）展現更高的意願開始使用或續用外送服務，而在所有年齡層中，18~25歲族群（89%）意願最高，其次為26~35歲（85%）。

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