COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

千金難買早知道！中斷這治療 竟要飽受腹水、肝腫瘤之苦

千金難買早知道！中斷這治療 竟要飽受腹水、肝腫瘤之苦
千金難買早知道！中斷這治療 竟要飽受腹水、肝腫瘤之苦

健康醫療網

2022-03-29 10:31:00

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】沒想到中斷B型肝炎治療，竟帶來如此嚴重的後果！一名年約六十五歲的長輩，患有B型肝炎，治療初期一直都規律服藥，疾病控制十分穩定，由於B肝幾乎無任何症狀，導致他逐漸放下戒心，忽略了B肝持續治療的重要性，而擅自中止治療，也不再回診。在B肝病毒的肆虐下，約五年後這位長輩不僅肝硬化加劇，更因肝硬化引發腹水，同時肝臟也長出腫瘤，再度回診時，B肝病毒暴增、肝臟已經千瘡百孔。

我是廣告 請繼續往下閱讀
嘉義基督教醫院內科部胃腸肝膽科周莒光主任表示，B肝比C肝更可怕的原因在於B肝病毒容易嵌進肝細胞染色體，且不一定歷經「肝炎、肝硬化、肝癌」三部曲，可能直接從肝炎進展成肝癌。在最新研究顯示，肝癌有近6成是因B肝所引起的！因此B肝患者自認沒症狀也不可輕忽這疾病，一旦發作恐會對肝臟造成更大的危害。雖然B肝目前需要長期治療，但是只要治療與追蹤，還是可以穩定控制病情。

Ｂ肝用藥限制小 提高年長病患服藥方便性

周莒光主任指出，治療B型肝炎，現在多以口服抗病毒藥物為主，每天一顆，不受空腹、飲食時間限制，既簡單又方便，其抗藥性低且可有效抑制肝臟內的B肝病毒．不讓肝臟受到病毒的侵害。尤其對年紀較長的B肝病患，多數病患同時合併有慢性疾病，每天固定服用的藥物已經不少，若能減少B肝服藥顆數，可提高病患服藥順從性，有效控制B肝。周莒光主任強調，B肝只要規律回診、依醫師指示用藥，可有效抑制病毒復發，最擔心的就是像上述病患，因為沒有症狀而自以為痊癒，一旦自行停藥不去追蹤，後續肝臟的反撲恐會超過想像。

肝功能指數正常不代表沒事！小心病毒已超標

在台灣，B肝病患多數是母子垂直傳染，至今還是有些民眾不知道自己可能是B肝帶原者。因此周莒光主任建議，每個人除了一生至少一次GOT、GPT等肝功能檢查外，也應至少接受一次B肝病毒檢測，他表示，有部分B肝患者，肝功能指數雖然正常，但是病毒量卻很高，卻被誤認沒有B肝。現在國民健康署針對45歲以上民眾提供一次免費B肝、C肝篩檢服務，若家中有成員還尚未做過篩檢，可以到各醫療院所主動詢問、檢查，不要錯失治療的最佳時期。

周莒光主任最後溫馨提醒，除了積極治療、固定回診外，平常也應避免飲酒、避免食用來路不明的中草藥、漢方或補充品，以免肝臟受損加劇，若懷疑有異常症狀，千萬不要自行判斷，盡快尋求醫院協助。

※別讓B肝成為健康未爆彈，快來了解更多B肝資訊：

https://loveliver.canceraway.org.tw/index.php



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53239

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

天冷容易感冒發燒？ 醫：元兇是病毒！

血癌誤認骨鬆　骨蝕到像月球表面　醫籲：積極用藥可重拾生活

乘員100%接種疫苗　紅寶石公主號返舊金山傳疫情

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀