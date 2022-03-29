千金難買早知道！中斷這治療 竟要飽受腹水、肝腫瘤之苦

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Ｂ肝用藥限制小 提高年長病患服藥方便性
周莒光主任指出，治療B型肝炎，現在多以口服抗病毒藥物為主，每天一顆，不受空腹、飲食時間限制，既簡單又方便，其抗藥性低且可有效抑制肝臟內的B肝病毒．不讓肝臟受到病毒的侵害。尤其對年紀較長的B肝病患，多數病患同時合併有慢性疾病，每天固定服用的藥物已經不少，若能減少B肝服藥顆數，可提高病患服藥順從性，有效控制B肝。周莒光主任強調，B肝只要規律回診、依醫師指示用藥，可有效抑制病毒復發，最擔心的就是像上述病患，因為沒有症狀而自以為痊癒，一旦自行停藥不去追蹤，後續肝臟的反撲恐會超過想像。
肝功能指數正常不代表沒事！小心病毒已超標
在台灣，B肝病患多數是母子垂直傳染，至今還是有些民眾不知道自己可能是B肝帶原者。因此周莒光主任建議，每個人除了一生至少一次GOT、GPT等肝功能檢查外，也應至少接受一次B肝病毒檢測，他表示，有部分B肝患者，肝功能指數雖然正常，但是病毒量卻很高，卻被誤認沒有B肝。現在國民健康署針對45歲以上民眾提供一次免費B肝、C肝篩檢服務，若家中有成員還尚未做過篩檢，可以到各醫療院所主動詢問、檢查，不要錯失治療的最佳時期。
周莒光主任最後溫馨提醒，除了積極治療、固定回診外，平常也應避免飲酒、避免食用來路不明的中草藥、漢方或補充品，以免肝臟受損加劇，若懷疑有異常症狀，千萬不要自行判斷，盡快尋求醫院協助。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53239
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