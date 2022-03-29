挨批臭氧標準比美國鬆　環保署駁：與歐盟相當

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對此，環保署說明，我國臭氧8小時標準值為60ppb，與歐盟空品標準相當，也參考歐盟每年僅容許25天超標的判定方式，以每年每日最大8小時平均值排序取第93累計百分比對應值計算。
至於環團指我國標準比美寬鬆，環保署解釋，美國臭氧8小時標準值為70ppb係取第4大值，相當於每年僅容許3天超標，兩者判定基礎有所不同，又台灣於109年底修正公告「直轄市、縣（市）各級空氣污染防制區」，除台灣東部縣市外，西半部縣市均屬未符合臭氧8小時標準的三級防制區，並未因我國與美國判定方式不同，影響台灣西半部縣市防制區劃分結果。
依據環保署空品監測站統計，環保署提到，我國每日最大臭氧八小時濃度由108年46.0ppb降至110年43.9ppb，高屏空品區亦由108年50.1ppb降至110年47.3ppb，另外在臭氧紅色站日數，全國已由108年310站次減少至110年102站次，改善達67%，高屏空品區由108年152站次減少至110年28站次，改善達82%，顯示近年來台臭氧極值濃度及高污染事件日已呈現逐年改善趨勢。
環保署認為，由於臭氧生成機制複雜，為改善區域性臭氧問題，將持續檢討推動「空氣污染防制方案」並與地方政府聯手，積極進行三級防制區固定源氮氧化物指定削減、改善鍋爐燃料使用、1~3期老舊柴油車及機車汰換、增訂有害空氣污染物標準等政策，後續推動加嚴排放標準，持續減少臭氧前驅物之排放，維護空氣品質保護民眾健康。