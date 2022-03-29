駭客入侵！蒲亭私生女4800萬豪宅曝 竟是食品數據庫惹禍
俄羅斯揮軍入侵烏克蘭已逾一個月，戰事持續陷入膠著，戰火也從地面燒向網路，就連俄羅斯總統蒲亭的家人也難逃攻勢，最近傳出蒲亭的前情人以及私生女的豪宅被起底揭秘，而造成「機密」外洩的竟然是因為食品快遞數據庫被駭，才因此洩漏蹤跡。
根據《鏡報》報導，在Instagram上擁有超過8萬4千名粉絲數、19歲的DJ網美羅佐娃（Luiza Rozova）據傳是蒲亭與清潔工出生的女富豪克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）的私生女。克里沃諾吉赫現在是俄羅斯一家主要銀行的主要股東之一，身價估計達到7400萬英鎊（約台幣28億元）。羅佐娃過去曾向時尚雜誌表示，她很像年輕時的蒲亭，不過母女倆從來沒有對外公開承認，羅佐娃的生父是蒲亭。過去曾有俄羅斯立媒體率先進行報導，後來被當局查禁。
報導指出，羅佐娃與她的媽媽住在聖彼得堡一處「奢華宮殿」，地點位於豪華封閉式「Fontanka 76街區」內，是聖彼得堡金三角最受追捧的地段。這棟公寓面積達到4306平方英尺（約400平方公尺、121坪）的公寓，是由德國公司 Engel & Voelkers 建造，知名建築師馬龍（Roberto Molon）設計，裡頭走優雅而輕盈的裝飾藝術風格，並使用了頂尖的廚房器具，甚至還帶有游泳池和健康中心的服務。儘管過去一個月，俄羅斯遭受國際制裁影響房價下跌，但總價仍達到128萬英鎊（約台幣4300萬元）。
與蒲亭政敵納瓦尼（Alexei Navalny）有關的葉梅利亞諾夫（Oleg Yemelyanov）近來分析了遭到駭客公開的食品快遞數據庫，表示「感謝羅佐娃，她一直從那個地址訂購食物」。