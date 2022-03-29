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名家論壇》韋安／綠營屏東縣長初選　成中央、地方大對抗

▲民進黨今日舉辦屏東縣長黨內初選政見會。（圖／翻攝民進黨YT）
▲民進黨今日舉辦屏東縣長黨內初選政見會。（圖／翻攝民進黨YT）

文/韋安

2022-03-29 10:51:46

民進黨立委莊瑞雄、周春米、鍾佳濱投入屏東縣長黨內初選。清明過後的4月6、7、8日，即將透過電話民調，決定誰最後能代綠出征。

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目前選戰角力已白熱化，決戰最後關頭，昨天（28日）下午上班時間3點15分，屏東縣府一位秘書，直接在一個4百多人的line群組，轉貼一篇「屏東初選周春米民調第一……」的電子媒體報導，為周拉抬聲勢和看好度。立刻有群組裡面的人吐槽，「領國家公帑，上班時間都在傳這種影響選情的民調，這樣好嗎？」縣府秘書的行為，是否違反行政中立？值得外界關注。

而這份，由《CNEWS匯流新聞》網委託趨勢民調於3月22至23日間所作的民調，採用「3人黨內互比式民調」，周春米目前獲40.1%支持度居首，其次是莊瑞雄獲26.7%，最後則是鍾佳濱獲17.4%支持。

同樣是匯流新聞網，3月3日也曾報導，民進黨一份黨內民調顯示，周春米31.7%位居第一，莊瑞雄則是28.1%排名第二、鍾佳濱為24%。

值得關注的兩點：

一、匯流過去報導和現在委託製作的民調，周春米都是第一

二、才20幾天，周的民調就大幅攀升近10趴？

不過，據自由時報3月2日報導，根據一份民進黨黨內流傳的民調，卻是莊瑞雄領先、周春米緊咬在後。在三人互比支持度方面，莊瑞雄支持度最高，為28.4％，周春米則以25.4％緊追在後，兩人的差距為3個百分點。與2021年第四季民調相較，莊瑞雄領先周春米的幅度略微增加。

這些民調到底準不準，下月初初選出來就知道。

此外，周春米有現任縣長潘孟安及縣府資源的支持，莊瑞雄則得到小英之友會的奧援。

屏東小英青年軍自3月12日起，開始全縣騎腳踏車繞境造勢，力挺莊瑞雄。屏東縣小英之友會總會長汪輝為「青年軍」授旗，並陪著莊瑞雄騎腳踏車行遍全屏東。

黨籍立委管碧玲、羅致政，台中中二選區剛補選上任的林靜儀等，也到屏東陪莊掃街造勢，嘉義縣長翁章梁也公開表態力挺莊瑞雄。這些英系色彩濃厚的政治人物，力助莊瑞雄，讓這場初選變成「中央和地方之戰」了。

莊瑞雄問政敢衝、敢闖，維護綠營政策不落人後，綠色價值鮮明。2018綠營九合一慘敗後，莊瑞雄挺小英的力度，也是數一數二。所以，現在會被英系力挺，當然就不足為奇。

到底誰能代綠出征屏東縣長？答案很快就會揭曉了。


●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com

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