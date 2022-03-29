太魯閣事故將滿週年　時力批交通部改進「慢到不可思義」

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王婉諭更指出，自事故發生後2021年4月至今年3月為止，台鐵局受勞動部職安署稽查後做出處分的21件案件中，仍有高達16項事由屬於違反職安法「原事業單位應巡視工作場所、應對工作進行聯繫與調整的必要措施」。這正是台鐵局一年前將工地管理責任推給承包及下包商，並持續發生去年12月鋼軌樁砸中太魯閣號、今年1月工程護欄遭區間車撞擊的原因。另外，在太魯閣調查報告中，早已明確指出台鐵局作為原事業單位，對於工地或職業安全場所的管理責任責無旁貸。她呼籲，行政院長蘇貞昌應立即召集交通部相關首長盤點過往鐵路安全的安全承諾，究竟做到了多少？
時力黨團副總召陳椒華表示，太魯閣事故後，蔡英文總統曾說：「改革台鐵，我們責無旁貸，不必懷疑政府改革的決心」，並說會妥善照顧家屬，讓他們沒有後顧之憂。但台鐵在這一年來，卻未充分傾聽傷者和罹難者團體的聲音和訴求，至今仍有高達五成的傷者沒簽和解書。昨天，還有大量太魯閣事故悲劇的傷者及家屬們在立法院群賢樓外表達訴求。
黨團總召邱顯智委員表示，最近台鐵的改革焦點，一直被放在「公司化」上面，好像只要行政機關改為國營事業，所有問題就會得到解決，其實不然。因為不管台鐵是行政機關、國營事業或是民營企業，安全一定都是軌道運輸最重要的價值。大家對現有台鐵組織模式、文化、財務結構不滿意因此要求改革，但改革措施，不需等到公司化就可以開始著手進行，像是台鐵運輸本業年年虧錢，財務結構不佳，就和25年沒有漲過的票價有關，調整票價，授權行政機關建立多元彈性票價制度，都是不待公司化立刻可行的措施。
邱顯智最後呼籲，改革不能是紙上作業，虛晃一招，而沒有落實。以普悠瑪事故為例，事故發生後其實有列管「軌道沿線施工路段」，體檢小組也要求台鐵加強施工相關安全措施、依照SOP施工。台鐵也回覆說已經規定SOP，並在在太魯閣號事件發生前一年解除列管，然而SOP實際上並沒有落實。就連太魯閣號事件發生後，還可以發生鋼軌樁又砸到一台太魯閣號的事件。