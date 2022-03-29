接見美國國家民主基金會　蔡英文：期待分享抗假訊息經驗

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蔡英文說，當前全球民主發展正遇到威權主義擴張的挑戰，在烏克蘭危機發生以後，有眾多民主國家團結一致，譴責俄羅斯侵略行動，並實施相關制裁，許多國家人民也發起各種支持跟援助行動。台灣對烏克蘭首批人道援助已送抵波蘭，捐款也已超過8.9億元，這顯示台灣民眾對烏克蘭人民和為民主自由奮鬥的決心相當感同身受，也透過行動團結支持。
蔡英文表示，這次烏克蘭的國土防衛部隊透過動員全社會力量保衛家園，讓全球相當敬佩，威爾森不只跟烏克蘭合作，跟瑞典、芬蘭的國土防衛相關組織也有合作關係。這些合作非常具有意義，台灣也希望未來有機會參與相關交流，從中學習進一步強化全民動員防衛，提升社會多面向的韌性。
蔡英文表示，俄羅斯入侵烏克蘭再一次凸顯全球民主國家團結反制威權的重要性，美國去年底舉辦民主峰會就是促進世界各國落實民主進展的重要活動。台灣除了獲邀出席，也提交具體且廣泛承諾，對推動開政府反制假訊息等等充分展現與全球夥伴落實民主的堅定決心。
另外，蔡英文也說，目前威權國家也積極散播假訊息，進行認知作戰，試圖對民主國家造成影響，台灣在因應假訊息方面有豐富經驗，期待和國家民主基金會共同分享經驗，一起強化民主韌性。
蔡英文說，今年10月第11屆世界民主運動全球大會將在台灣舉行，非常期待透過這次大會，繼續續推動民主國家團結合作，讓全球民主發展更加堅實有力。
威爾森則說，「謝謝蔡總統，我是台灣人，也謝謝台灣人民在我們抵達以來高度歡迎，也感謝蔡總統展現非常有原則性的領導力」。
威爾森說，台灣民主蓬勃發展是全世界典範，也展現全球民主團結，這是自己上任會長後第一次到亞洲訪問，而台灣是第一站，這是特別挑選的，為的就是要展現與台灣站在一起，也要與台灣一起合作保護全世界民主。