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家有少女初長成　專業女中醫教您豐胸關鍵期這樣做

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家有少女初長成　專業女中醫教您豐胸關鍵期這樣做

健康醫療網

2022-03-29 11:31:00

【 健康醫療網／記者林怡亭報導】青少女發現自己有轉變最明顯的是身高、體重與第二性徵的發育。這些改變都受中樞神經系統與內分泌系統的嚴密控制及調節。就女孩而言，其成長驟增期一般始於9~11歲間，尖峰期平均是12歲，接著成長速率便緩慢下來，在15~18歲時完全停止。

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平均9歲半時乳房開始發育　左右不一定一起長

青春期發育與內分泌系統的荷爾蒙息息相關。荷爾蒙的調控是經由下視丘分泌性腺釋素（GnRH），刺激腦垂體分泌性腺促素（有濾泡促素FSH和黃體促素LH），再刺激卵巢分泌雌激素（estrogen），而作用於身體標的器官，產生第二性徵，並加速身高的生長及代謝速率。吳宛容中醫師說，第二性徵女生是由乳房開始發育（即胸部有硬塊，常被家長以為是腫瘤，左右發育不一定平均，有時由單邊出現）、接著有陰毛，腋毛的產生，之後才會有月經。台灣女生平均約在9歲半時乳房開始發育，初經是12歲半。

飲食均衡、健康　氣血循環好才能好好發育

飲食提供身體養分，吃得好、吃得健康，身體的狀況也跟著好。胸部是囤積脂肪的倉庫之一，想要胸部長大，首先要攝取足夠的養分，再則身體要健康，氣血循環好才能將養分送達胸部，使其發育良好。胸部大小是由母系遺傳所決定，乳房是第二性徵，發育受荷爾蒙影響，而荷爾蒙又受基因影響。後天的補強與中藥調理，可以多少彌補先天不良的因素，但是只限於青春期的女孩才會有效。吳宛容中醫師指出，想要促進乳房發育，要注意其消化吸收功能和營養供應，脾胃顧好，自然而然胸部就會發育良好。

海鮮、富含膠質食物　豐胸最佳材料

平常可多吃些含有荷爾蒙的食物，如海鮮、蛤蜊、鮮蚵、牡蠣、蝦等食物，海鮮類含鋅量高，能增加性荷爾蒙並促進乳泡漲大，山藥、白木耳、紅棗、豬腳、雞爪等含有豐富膠質的食物，也是豐胸的最佳材料，能幫助胸部發育。吳宛容中醫師分享，以枸杞3錢、生薑2片燉豬腳、煮魚湯、炒地瓜葉等，也是安全不傷身的豐胸料理，枸杞可養肝血滋腎陰，生薑和胃醒脾、促進代謝，搭配富含膠質的食材，有助於促使乳腺發達，達到豐胸美乳的功效。

♦當歸燉烏骨雞

材料：當歸3錢、烏骨雞1隻、鹽2小匙

作法：

1.雞肉剁塊，汆燙撈起，放入當歸，以大火煮開，轉小火燉至雞肉熟爛，加鹽調味即可。

食養分析：

可以補益氣血，補腎調經，健全子宮機能，能刺激女性荷爾蒙增加胸部發育和大小。

♦青木瓜燉豬腳

材料：青木瓜 1顆（約12兩）、豬腳2個、鹽2小匙

作法：

1.豬腳洗淨剁大塊，木瓜去籽、切塊。

2.豬腳川燙去血水另起鍋，放入和木瓜，加水至蓋滿材料，以大火煮開後轉小火，燉至木瓜熟透，加鹽調味即成。

食養分析：

青木瓜未熟果肉含有蛋白質分解酵素，木瓜的蛋白酶可以幫助消化，有利人體利用蛋白質，可促進乳房組織發育，使乳腺發達，有豐胸美乳功效，並有助調整性荷爾蒙。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53242

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