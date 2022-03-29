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余天護老婆怒甩豬哥亮巴掌！畫面流出根本台灣威爾史密斯

▲已故豬哥亮多年前因調侃李亞萍，被余天甩巴掌。（圖／翻攝臉書）
▲已故豬哥亮多年前因調侃李亞萍，被余天甩巴掌。（圖／翻攝臉書）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-03-29 11:38:55

影帝威爾史密斯（Will Smith）28日在第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮上，護妻怒甩克里斯洛克（Chris Rock）巴掌，此舉引發國際關注討論，台灣網友對此挖出多年前，余天不滿豬哥亮調侃老婆李亞萍，直接賞對方2巴掌，獲封「台灣威爾史密斯」。

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▲豬哥亮（左）開余天老婆玩笑。（圖／翻攝臉書）
▲豬哥亮（左）開余天老婆玩笑。（圖／翻攝臉書）
▲余天老（右）怒賞豬哥亮2巴掌。（圖／翻攝臉書）
▲余天（右）怒賞豬哥亮2巴掌。（圖／翻攝臉書）
某一集的《豬哥亮歌廳秀》上，豬哥亮對余天開玩笑，他說：「你應該唱，玩來玩去，還是李亞萍比較好玩。」一句話惹怒余天，他先甩對方一個巴掌後飆髒話回嗆：「玩你的頭，你玩過幾次？」接著再打一次巴掌，怒氣沖天的眼神嚇壞豬哥亮，橋段與威爾史密斯出拳記不謀而合。

網友看見此片段，表示「台灣走的好前面」，並封余天為「台灣威爾史密斯」、「威爾史密斯台灣版」。

此外，威爾史密斯昨失控後，登台領獎有向全場致歉，今早也發文，鄭重跟克里斯洛克認錯：「克里斯，我想公開向你道歉」、「我錯了！我很尷尬，我成為了我最不想成為的那種人，在充滿愛和善意的世界裡，沒有暴力的容身之地，我還要向學院、節目製作人、所有與會者和全世界觀看的所有人道歉，我想向威廉姆斯家族和我的理查德國王家族道歉，我深感遺憾的是，我的行為玷汙了我們所有人原本美好的旅程」。


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