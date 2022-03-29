藍高雄市長人選剩空降？基進李雨蓁盼守「謝龍介下限」
國民黨確定推派台南市議員謝龍介參選台南市長，引發討論。台灣基進高雄鳳山區市議員參選人李雨蓁今（29）日對此表示，國民黨在台南至少有「謝龍介下限」，但對於高雄市長的討論人選都是空降，目前席次仍然過半佔多數的國民黨高市議會，成了黨中央爹不疼娘不愛的邊陲地帶，真是可憐。希望國民黨中央務必堅守「謝龍介下限」，認真看待高雄在地的有意之士。
李雨蓁說，近日台南在地議員謝龍介將代表國民黨出征台南市長，應該讓高雄的國民黨議員們好生羨慕吧？畢竟這段時間以來，國民黨中央對高雄市長人選不是立委高金素梅，就是台北市議員羅智強，甚至不顧黨格也要藍白合，熱臉貼民眾黨主席柯文哲的冷屁股，就是不願意認真看待高雄在地的有意之士。
李雨蓁說，其實早在3月16日由戰鬥藍領袖趙少康號召，高雄市議員李眉蓁、鍾易仲等人成立的高市議會國民黨KK政線就曾痛批黨中央「重空降、輕在地」造成市長人選難產，要求停止在空降人選中乾耗時間，好好重視在地中生代有意參選者。
李雨蓁說，曾經風發一時，目前席次仍然過半佔多數的國民黨高市議會，卻成了黨中央爹不疼娘不愛的邊陲地帶？連個在地的市長人選機會都不給？台南至少還有謝龍介這個「下限」，反觀國民黨高市議會真的是可憐哪。
李雨蓁說，她向高雄KK政線獻策，無限期要求國民黨黨中央，務必堅守「謝龍介下限」，這一次希望你們硬起來，莫讓重在地淪為空泛口號。