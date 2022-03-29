鬼鬼被姚元浩逼哭！事後上網急滅火：我們和好了

TVBS、台視週六實境節目《來吧！營業中》收視節節升高，6位明星成員中唯一的女孩鬼鬼（吳映潔），成為觀眾焦點，她在節目裡提出油漆的建議，卻被姚元浩用手摀住嘴巴，因感到委屈瞬間飆淚，躲在庹宗康懷中獲得安慰，讓姚元浩直冒冷汗，感到非常內疚，馬上跟她道歉。粉絲團許多留言「鬼鬼不要哭」、「哥哥們都很愛你」，觀眾們都以為兩人鬧不和，讓鬼鬼跟姚元浩立刻上網滅火，在粉絲團留言「我們和好了喔！」





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▲姚元浩氣哭吳映潔直冒冷汗，感到內疚馬上道歉。（圖／TVBS提供）

《來吧！營業中》邀請庹宗康、姚元浩、炎亞綸、鬼鬼、楊銘威及顏佑庭一起從零開始打造海岸餐廳「老屋」，播出以來頗獲好評，第二集收視表現暴衝，全體平均收視0.83、有線台全體平均收視1.17，總觸及人口達近92萬人觀看，30至54歲平均收視更是高達1.55。





第二集收視衝新高，落在鬼鬼被姚元浩氣哭上，她得知自己哭出新高度，笑說眼淚是值得的，也為「哭出高收視」感到不好意思，她說：「當下真的只是想提出沒討論到的部份，怕有漏掉，而不是想要吵，所以被元浩突然的舉動嚇到，但我事後也有反省自己是不是真的很吵。」





▲《來吧！營業中》收視率節節高升。（圖／TVBS提供）

鬼鬼跟姚元浩事後彼此互相道歉，知道雙方都不是故意的，也握手和好。而庹宗康暖心安慰時，她笑說有點像爸爸在抱女兒的感覺，「他好像真的懂我，那一瞬間覺得感動，又忍不住哭出來了。」其實剛開始，成員那時彼此還不夠了解對方，都在磨合的過程，才會有這樣的誤會產生，鬼鬼說，這件事情也讓大家之後更知道怎麼與對方相處，更容易培養出革命情感。



