遲遲未對烏克蘭祭出核武　克宮發言人：僅一情況會用

俄烏開戰至今已超過1個月，由於俄羅斯擁有核武，外界普遍憂心俄國是否會祭出殺傷力強大的核子武器對付烏克蘭，釀成更嚴重傷亡。不過克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）28日接受美媒專訪時表示，俄羅斯只會在「國家存在受到威脅」時才使用核武器，與正在進行的俄烏戰爭無關。
根據《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，佩斯科夫聲稱，在烏克蘭行動的任何結果都不是使用核武的理由，俄國的核心安全概念就是，只有在國家存亡遭遇威脅的情況下，才能使用核武來消除威脅，但也不希望西方繼續把俄羅斯逼到牆角。
佩斯科夫也否認俄軍故意以烏克蘭平民為攻擊目標，重申俄軍沒有轟炸一般住屋或民用設施，而只鎖定軍事基礎設施。
當被問及美國總統拜登（Joe Biden）稱蒲亭為「屠夫」，還宣稱俄羅斯總統不應再繼續掌權時，佩斯科夫則說這非常令人擔憂，因為這涉及對個人的污辱。
佩斯科夫並強調，俄國完全不能接受，是由美國總統決定誰將成為俄國總統、誰不適合當俄國總統這類言論。
已過週六在波蘭發表演講時，拜登語出驚人，直言「這個人（蒲亭）不能繼續掌權」，讓其他幕僚和國際社會相當愕然，白宮不得不緊急滅火，指明美國並不尋求俄國政權更迭；惟拜登28日在白宮被記者追問此事時又表示，沒有要收回發言，他是表達內心對蒲亭殘忍行徑的「正義怒火」（moral outrage），並非做出政策改變宣示。