恐嚇要炸基進高雄黨部？　黨主席陳奕齊提告了

台灣基進黨主席陳奕齊，自己在兩週前收到這串恐嚇文字，不只說要「把台獨一槍嘣」、「炸高雄黨部」，今（29）日上午台灣基進到高雄市地方檢察署要對該名網友提告，對此，台灣基進黨主席陳奕齊表示「透過提告行為，為台灣抓出中共同路人」，喊話該帳號的持有者「想炸黨部？先現出真面目」。
陳奕齊指出，張安樂曾說要「吸收中南部青年，未來陣前起義」，但第五縱隊的問題在台灣鮮少被討論，很大的原因來自證據不易齊全，這次直接收到統派的私訊攻擊，透過提告行動，期待找到更多中共同路人的跡象，台灣基進願為台灣抓出中共同路人。
台灣基進高雄黨部主委李欣翰指出，遭受這類統派、韓粉的恐嚇，對台灣基進已是家常便飯，自罷韓時期，台灣基進組織志工上街連署就飽受威脅，後來不獨自行動、配備密錄器自保，都成為標準配備，「只是想當個台灣人，難道這麼困難？」李欣翰批評，死亡威脅的暴力基因似乎寫在這些統派人士的腦裡，呼籲這位人士不要躲在暗處放話，上法庭表達自己的主張，台灣人不會懼怕這些威脅。
台灣基進三民區市議員參選人張博洋則說，前陣子台灣民眾黨屏東黨部主委林育先被爆與白狼張安樂關係匪淺，讓許多年輕世代再度警覺原來白狼的統派勢力已經悄悄滲透進許多台灣立場不堅定的小黨，張博洋指出，近期更有多次高雄市議會遭韓粉衝撞，許多都是藏在螢幕後威嚇新時代的政治工作者，必須予以根除，台灣才能擁有正常的民主政治。