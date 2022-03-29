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文化部新獎勵措施！投資高風險文創新創事業享租稅優惠

▲文化部今（29）日公布「文化部審查文化創意事業符合高風險新創事業公司作業須知」，自即日受理申請。圖為文化部長李永得。（圖／NOWnews資料照）
▲文化部今（29）日公布「文化部審查文化創意事業符合高風險新創事業公司作業須知」，自即日受理申請。圖為文化部長李永得。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-29 12:12:40

文化部今（29）日公布「文化部審查文化創意事業符合高風險新創事業公司作業須知」，自即日受理申請。文化部表示，新創事業因具有高度風險與挑戰性，影響事業早期集資，因此，文化部推出文創高風險新創事業審查，以使此類新創事業投資者連帶獲得綜合所得稅減免優惠，期盼藉此租稅優惠政策，鼓勵投資人投資文創新創事業，支持產業發展。
 
文化部說明，視覺藝術、音樂及表演藝術、文化資產應用及展演設施、工藝、電影、廣播電視、出版等新創事業，符合技術、創意或商業模式具創新性及發展性；可提供目標市場解決方案或創造需求；開發之產品、勞務或服務，具市場化之潛力等條件的公司或股份有限公司，皆可依作業須知檢附相關文件，向文化部提出高風險新創事業公司的認定。獲認定的公司，其投資人可依規定減抵綜所稅。
 
文化部指出，依據「個人投資新創事業公司所得減除辦法」，個人以現金投資於成立未滿2年經文化部核定的國內高風險新創事業公司，且對同一公司當年度投資金額達100萬元，並取得該公司新發行股份，持有期間達2年者，得就投資金額50%、最高300萬元限度內，自持有期間屆滿2年的當年度個人綜合所得總額中減除。
 
此外，如符合「所得基本稅額條例」規定，個人交易未上市櫃股票，其發行或私募公司屬文化部核定的高風險新創公司，且交易時公司設立未滿5年者，該筆交易所得亦可免計入個人的基本所得稅額。
 
文化部強調，為挹注文創產業豐沛資金，文化部持續發展文化金融政策工具，如國發基金投資、融資貸款，以及提供多項鼓勵研究發展、企業捐贈文創產業之租稅優惠措施，期盼藉由政府領頭、引導民間資金投入文創事業，健全文創產業生態系。

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