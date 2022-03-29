不是愚人節玩笑！4/1星巴克快閃優惠　抽6杯中杯咖啡免費

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全會員專屬！星禮程會員專屬活動
4/6(三)～4/8(五)活動期間，會員至門市消費購買任一大杯(含)以上飲料的結帳金額，可獲贈三倍星星！
4/6(三)～4/10(日)六週年同樂會，星禮程會員於活動期間消費指定品項，即可享有單日專屬折扣優惠。4/6(三)購買大杯(含)以上飲料，可獲贈指定糕點85折回饋券乙張；4/7(四)購買80元(含)以上糕點，額外獲贈3顆星／個(可累計)；4/8(五)購買大杯(含)以上飲料，可獲贈指定商品85折回饋券乙張。
4/9(六)～4/10(日)活動期間，購買任一大杯(含)以上飲料＋任一80元(含)以上糕點，可獲贈飲料好友分享券乙張（每一帳號限獲贈一次，使用期限匯券日D+5）。
4/14～兌完為止，全會員至門市消費即可得到星巴克鐵粉貼紙乙張（每人每次消費僅限獲贈乙張）。
4/19～4/21活動期間，會員至門市消費購買任一大杯(含)以上飲料，可額外獲贈6顆星（可累計）。
4/25～4/27六週年感謝日BONUS STAR，活動期間會員單筆結帳滿800元，可額外獲贈10顆星（可累計）。
金星級會員專屬活動
4/1星運抽限定「愚人節快閃戳戳樂」，活動當日金星級會員以一顆金星參與星運抽活動，有機會抽中最大獎為「愚人節不愚人」獎：6杯免費中杯咖啡；其餘還有「雙人喝咖啡」獎：2杯免費中杯咖啡等，每個星禮程帳號最多玩6次。
4/14雙倍贈星，活動當日金星級會員至門市消費，可獲贈雙倍星星！（本活動恕不適用現場調製飲料類別、客製化品項與飲料加價升級）
4/22~4/30「Make Your STARBUCKS Style !?創造你的星品味」，金星會員於4/18當週起，即可獲得6張免費客製化配料券，包括：奶類、濃縮咖啡、風味糖漿、佐料類。（每一免費客製化配料回饋券僅限使用於乙杯飲料，若使用兩張回饋券需點購兩杯飲料）