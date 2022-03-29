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不是愚人節玩笑！4/1星巴克快閃優惠　抽6杯中杯咖啡免費

▲台灣星巴克宣布，4月份每週推出專屬不同等級的「星禮程Starbucks Rewards」會員回饋活動。4/1星運抽限定「愚人節快閃戳戳樂」，只要使用一顆金星，最大獎可抽到6杯免費中杯咖啡；還有4/6～4/10六週年同樂會，只要是星巴克會員，每日都有飲料、糕點等不同的消費指定品項可享單日專屬折扣優惠。（圖／台灣星巴克提供）
▲台灣星巴克宣布，4月份每週推出專屬不同等級的「星禮程Starbucks Rewards」會員回饋活動。4/1星運抽限定「愚人節快閃戳戳樂」，只要使用一顆金星，最大獎可抽到6杯免費中杯咖啡；還有4/6～4/10六週年同樂會，只要是星巴克會員，每日都有飲料、糕點等不同的消費指定品項可享單日專屬折扣優惠。（圖／台灣星巴克提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-03-29 12:55:13

4/1愚人節即將到來，適逢星巴克結合行動支付與會員計畫的「星禮程Starbucks Rewards」服務邁入第6年，宣布4月份每週推出專屬不同等級的會員回饋活動。4/1星運抽限定「愚人節快閃戳戳樂」，只要使用一顆金星，最大獎可抽到6杯免費中杯咖啡；4/6～4/10六週年同樂會，只要是星巴克會員，每日都有飲料、糕點等不同的消費指定品項可享單日專屬折扣優惠。趕快一起來看看怎麼獲得最多回饋！

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星巴克自2016年，推出結合行動支付與會員計畫的「星禮程Starbucks Rewards」服務，總計至今已有超過270萬的星禮程會員，每日更有超過90萬的星禮程會員走進門市，適逢星禮程6週年也歡慶金星禮2週年，星巴克整個4月每週都推出會員專屬活動回饋鐵粉！4/6起，再開放80顆星可兌換掛耳式咖啡系列乙盒、150顆星可更換250g季節咖啡豆乙包，及180顆星可兌換典藏咖啡豆系列乙包（僅限全台典藏門市兌換）。

全會員專屬！星禮程會員專屬活動

4/6(三)～4/8(五)活動期間，會員至門市消費購買任一大杯(含)以上飲料的結帳金額，可獲贈三倍星星！

4/6(三)～4/10(日)六週年同樂會，星禮程會員於活動期間消費指定品項，即可享有單日專屬折扣優惠。4/6(三)購買大杯(含)以上飲料，可獲贈指定糕點85折回饋券乙張；4/7(四)購買80元(含)以上糕點，額外獲贈3顆星／個(可累計)；4/8(五)購買大杯(含)以上飲料，可獲贈指定商品85折回饋券乙張。

4/9(六)～4/10(日)活動期間，購買任一大杯(含)以上飲料＋任一80元(含)以上糕點，可獲贈飲料好友分享券乙張（每一帳號限獲贈一次，使用期限匯券日D+5）。

4/14～兌完為止，全會員至門市消費即可得到星巴克鐵粉貼紙乙張（每人每次消費僅限獲贈乙張）。

4/19～4/21活動期間，會員至門市消費購買任一大杯(含)以上飲料，可額外獲贈6顆星（可累計）。

4/25～4/27六週年感謝日BONUS STAR，活動期間會員單筆結帳滿800元，可額外獲贈10顆星（可累計）。

▲4/1星運抽限定「愚人節快閃戳戳樂」，只要使用一顆金星，最大獎可抽到6杯免費中杯咖啡。（圖／台灣星巴克提供）
▲4/1星運抽限定「愚人節快閃戳戳樂」，只要使用一顆金星，最大獎可抽到6杯免費中杯咖啡。（圖／台灣星巴克提供）
金星級會員專屬活動

4/1星運抽限定「愚人節快閃戳戳樂」，活動當日金星級會員以一顆金星參與星運抽活動，有機會抽中最大獎為「愚人節不愚人」獎：6杯免費中杯咖啡；其餘還有「雙人喝咖啡」獎：2杯免費中杯咖啡等，每個星禮程帳號最多玩6次。

4/14雙倍贈星，活動當日金星級會員至門市消費，可獲贈雙倍星星！（本活動恕不適用現場調製飲料類別、客製化品項與飲料加價升級）

4/22~4/30「Make Your STARBUCKS Style !?創造你的星品味」，金星會員於4/18當週起，即可獲得6張免費客製化配料券，包括：奶類、濃縮咖啡、風味糖漿、佐料類。（每一免費客製化配料回饋券僅限使用於乙杯飲料，若使用兩張回饋券需點購兩杯飲料）


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