清明連假要到了！國內最新防疫規定一次看

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陳時中強調，舉辦宴席則不得逐桌敬酒、敬茶，也就是當離開座位之後，務必把口罩戴起來，如果一定要敬茶敬酒，務必要在台上，並維持社交距離。並再重申一次，民眾要到相關特定娛樂場所，一定要打滿三劑疫苗，並出示證明以備查核，也務必要做實聯制登記。若出現呼吸道症狀或發燒者，盡量不要去人潮密集的地方，上班時也盡量能夠避免。至於工作人員三劑要打滿，若時間還沒到，至少兩劑要打滿才可以。
另外，清明連假即將到來，近期台灣有幾條新的傳播鏈，不免擔心大眾運輸南來北往，是否會造成疫情更嚴峻？陳時中表示，此時防疫不宜放鬆，但目前確實也沒有大規模傳播跡象，目前除了新竹和基隆要特別注意之外，從以往經驗來看，若要飲食，持續遵守一人戴口罩，另一人吃飯，吃完飯務必將口罩戴回。
相關防疫規定看這裡
一、現行戴口罩規定維持不變，除例外情形時得免戴口罩，外出應全程佩戴口罩：
（一）唱歌時，維持須戴口罩。
（二）下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：
1.於室內外從事運動時。
2.於室內外拍攝個人、團體照時。
3.自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時。
4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。
5.農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作。
6.於山林（含森林遊樂區）、海濱活動。
7.於溫冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。
（三）外出時有飲食需求，得免戴口罩。
（四）於指揮中心或主管機關指定之場所或活動（如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等），如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。
二、營業場所及公共場域（含交通運輸）應嚴格遵守：實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。
三、賣場、超市、市場：依營業場所、公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。
四、高鐵、臺鐵、公路客運、船舶（固定餐飲區除外）、國內航班：於運具內（車廂、船舶、航空器）開放飲食。
五、餐飲場所：嚴格落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。違反上述實聯制等措施者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。
六、宗教場所、宗教集會活動：依內政部規定之防疫措施辦理。
歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）等，特定娛樂場所之防治作為：
1.進入場所之顧客，應提供至少接種3劑疫苗證明，並落實實聯制，如有呼吸道症狀或出現發燒者，均不得進入。
2.所有工作人員（含流動工作人士）皆應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務。
3.全國上述工作人員（含流動工作人士）即日起至4月30日須每週進行1次快篩，陰性者始得提供服務。
4.基隆停業中之小吃店、卡拉OK工作人員，如復業後，應具3天內PCR陰性證明，並於復業2週內每2天進行快篩，每週進行PCR 1次。
5.盤點相關從業人員（含服務人員、櫃檯人員、清潔人員、行政人員及流動工作人士等），進行造冊，並訂定健康監測計畫及有異常狀況時之追蹤處理機制。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53243
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