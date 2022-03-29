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新北＋7！中和公寓29住戶6確診　勞保局證實1員工染疫

▲新北市長侯友宜今（29）日出席新北市忠烈祠111年革命先烈陣亡將士暨殉難同胞的春祭典禮，及交通部臺灣鐵路管理局故技術助理江沛峰烈士入祀典禮。（圖／新北市政府民政局提供）
▲新北市長侯友宜今（29）日出席新北市忠烈祠111年革命先烈陣亡將士暨殉難同胞的春祭典禮，及交通部臺灣鐵路管理局故技術助理江沛峰烈士入祀典禮。（圖／新北市政府民政局提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-29 12:32:14

新北疫情蔓延？新北市政府衛生局針對確診的案22946與案22639疫調時，發現2人都是居住在中和同一棟的公寓，因此即時匡列12戶、29人；新北市長侯友宜今（29）日表示，經採檢29人篩出6個陽性的確診個案，已將該棟的公寓清空、清消並居家隔離所有的住戶。

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侯友宜受訪時指出，中和昨（28）日有2個確診個案，經過疫調後是在中和的公寓大廈，因此即時匡列12戶、29人；經採檢29人篩出6個陽性的確診個案後，立即清空、清消該棟的公寓並居家隔離，同時為了及早的阻斷中和地區隱形傳播鏈，從今日早上的9點鐘起，連續3天在中和的景福里景福市民活動中心設機動篩檢站，歡迎中和市民朋友如對身體健康有疑慮的都可前往篩檢。

至於勞保局證實有員工染疫的部分，侯友宜回應，勞保局有1個陽性確診的個案，目前已在擴大的匡列採檢，至於他的源頭從何而來，還要再做進一步的釐清及基因定序；除昨日的2個確診個案延伸出中和公寓陽性確診個案外，今日還有另1個確診的個案，所以中和今日會有7例，而詳細的狀況，下午會召開記者會再跟大家一一來說明。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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