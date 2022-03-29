藍營新人諷敗家局長想選市長　王義川：監院是糾正盧秀燕

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楊大鋐拿出監察院2022年1月的糾正公文說，針對臺中市政府主辦2018年臺中花博一案，前交通局長王義川主管業務造成市庫損失。當時他拍拍屁股就走人，留下一堆爛攤子給盧市府團隊收拾，如今王義川要回來選市長，是在考驗臺中人的智慧嗎？
楊大鋐列出監察院糾舉內容，包括花博鉅額虧損20.6億、300萬張花博卡耗資1.2億，使用率僅35%、門票短收22億6467萬418元等。
李文傑也批評，王義川在交通局長任內弊案重重，BRT機電標仲裁結果指他「故意遲不驗收」、「故意不關閉系統設備」、「故意放任設備損壞」，後續造成台中市政府加計利息賠4734萬。
兩人諷王義川「知恥近乎勇，無恥更神勇」，以前浪費納稅人血汗錢不思悔改，現在敗家局長放言回來選台中市長，實在是癩蛤蟆想吃天鵝肉。
王義川隨後回應指出，胡志強時代發明的假BRT造成台灣大道大塞車，早已被台中市民唾棄，當年他為了收拾殘局，改善成優化公車專用道，現在藍營還喚醒大家傷心往事，是在反串嗎？至於台中市政府告王義川關於BRT案，一年多前三審都判台中市政府敗訴，市府律師費和裁判費由全民買單，請問市府有出來說明嗎？
關於花博票證案，王義川說，監察院今年2月針對盧秀燕上任後取消對市民收費，收入大減的決策，以及閒置120萬張花博卡至今任憑損壞提出糾正。監察院認證盧市府必須深自檢討，現在為了選舉恩怨醜化花博，受害的還是台中市。
王義川最後不忘諷刺兩人：「一年多前都寫過的新聞，到底…可不可以認真一點？」