《咒》真人真事改編！民間血腥恐怖慘案　1家6口瘋癲互虐

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然而當大女兒回家後，家中卻開始出現各種異樣，首先是大女兒睡夢中，不停夢見自己被人侵犯，導致其只敢在白天睡覺，直至3月初，大女兒竟也開始起乩，並自稱是觀世音菩薩，到世間是為了人們消災解厄，隨後就開始出現自殘行為。
由於吳家一家人平時就篤信宗教神明，見女兒有此異常舉動，第一時間不是去醫院尋求幫助，而是到宮廟收驚，事後不僅情況不見好轉，一家人也相繼「中邪」，紛紛自稱遭玉皇大帝、王母娘娘等神明附身，並開始自殘與互毆。
吳家人中邪情況持續一個月，一家六口除了互毆外，還拿點燃的香燒灼對方，並深信灑鹽米、灌食糞便，與塗抹尿液可以避邪，期間一干人等幾乎滴食未進，附近鄰居也被吳家怪異的舉止，嚇得退避三舍。
同年4月9日晚上，大女兒身體不堪負荷，在房間內口吐白沫休克，不料家人見狀，竟只敷衍般的做了幾下CPR，就不再理會，到了隔天才將人送到醫院搶救，但仍回天乏術。
警方聞訊，將吳家5人帶回偵訊，一家人還一度否認大女兒已經死亡的事實，並辯稱表示，死的是附在其身上的妖魔鬼怪，直到吳母被大女兒上身，告知死訊，全家人才接受事實。但事後經醫學鑑定，5人卻都沒有精神疾病，奇特案情也在多年後被搬上大銀幕。（編輯：陳苾暐）
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