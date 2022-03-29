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媽媽被家暴「倒地吐血」　威爾史密斯：我想讓爸爸消失

▲威爾史密斯（左）曾恨自己，無法反抗父親對母親家暴。（圖／Will Smith IG）
▲威爾史密斯（左）曾恨自己，無法反抗父親對母親家暴。（圖／Will Smith IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-29 13:31:352022-03-29 14:30:35

黑人巨星威爾史密斯「威爾一拳事件」尚未平息，護妻心切動手揍人，雖然大快人心卻是傷害罪的現行犯，即便受害人克里斯洛克不訴究，奧斯卡官方已經主動調查此事，威爾的影藝學院會員資格恐被取消。威爾這一拳讓人想起他悲慘的童年，因目睹母親被父親打到吐血，誓言長大後絕對要挺身護衛家人。

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▲威爾史密斯（左）和第二任老婆潔達蘋姬史密斯結縭25年。（圖／Will Smith IG）
▲威爾史密斯（左）和第二任老婆潔達蘋姬史密斯結縭25年。（圖／Will Smith IG）
今年53歲的威爾史密斯，在近期出版的回憶錄《Will》中提到，小時候父親長期酗酒，曾多次當著他的面毆打母親，陰影從此揮之不去。威爾表示，9歲那年，父親喝了酒後，將母親爆打一頓，母親倒在地上吐血，他心想：「只要我長得夠大、夠強壯、不再是個懦夫的時候，我就要殺了他。」

▲威爾史密斯在回憶錄中自剖黑暗面。（圖／Will Smith IG）
▲威爾史密斯在回憶錄中自剖黑暗面。（圖／Will Smith IG）
這個念頭一直存在威爾心裡，某次一度打算真的把坐著輪椅上的父親推下樓梯，但良知還是喚醒了他。威爾史密斯的父親在2000年離婚，不久罹患癌症，直到2016年11月逝世前，都是由威爾在照料。

▲威爾（左一）和父親（中）早年關係緊繃。（圖／Will Smith IG）
▲威爾（左一）和父親（中）早年關係緊繃。（圖／Will Smith IG）
▲威爾照顧罹癌父親直到對方離世。（圖／Will Smith IG）
▲威爾照顧罹癌父親直到對方離世。（圖／Will Smith IG）
威爾史密斯在書中表示，演藝生涯所得到的任何一座獎項、讚美，或是外界投以的目光，都像是懦弱的自己給母親的一個道歉，因為當時年幼的他，沒能跳出來反擊父親、保護母親。

▲在母親面前，威爾史密斯仍像個大孩子，母子感情相當好。（圖／Will Smith IG）
▲在母親面前，威爾史密斯仍像個大孩子，母子感情相當好。（圖／Will Smith IG）
此外，威爾也說，過去所演過擁有強大能力的角色，其實都是他投射內心情感而精心打造出來的，因為他想像片中人物一樣保護自己，也保護所愛的家人。（編輯：楊穎軒）

▲潔達蘋姬史密斯（前排左起）、威爾史密斯夫妻，與次子傑登史密斯（後排左起）、長子特雷史密斯、小女兒薇洛史密斯。（圖／Ellen Smith IG）
▲潔達蘋姬史密斯（前排左起）、威爾史密斯夫妻，與次子傑登史密斯（後排左起）、長子特雷史密斯、小女兒薇洛史密斯。（圖／Ellen Smith IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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