媽媽被家暴「倒地吐血」 威爾史密斯：我想讓爸爸消失
黑人巨星威爾史密斯「威爾一拳事件」尚未平息，護妻心切動手揍人，雖然大快人心卻是傷害罪的現行犯，即便受害人克里斯洛克不訴究，奧斯卡官方已經主動調查此事，威爾的影藝學院會員資格恐被取消。威爾這一拳讓人想起他悲慘的童年，因目睹母親被父親打到吐血，誓言長大後絕對要挺身護衛家人。
今年53歲的威爾史密斯，在近期出版的回憶錄《Will》中提到，小時候父親長期酗酒，曾多次當著他的面毆打母親，陰影從此揮之不去。威爾表示，9歲那年，父親喝了酒後，將母親爆打一頓，母親倒在地上吐血，他心想：「只要我長得夠大、夠強壯、不再是個懦夫的時候，我就要殺了他。」
這個念頭一直存在威爾心裡，某次一度打算真的把坐著輪椅上的父親推下樓梯，但良知還是喚醒了他。威爾史密斯的父親在2000年離婚，不久罹患癌症，直到2016年11月逝世前，都是由威爾在照料。
威爾史密斯在書中表示，演藝生涯所得到的任何一座獎項、讚美，或是外界投以的目光，都像是懦弱的自己給母親的一個道歉，因為當時年幼的他，沒能跳出來反擊父親、保護母親。
此外，威爾也說，過去所演過擁有強大能力的角色，其實都是他投射內心情感而精心打造出來的，因為他想像片中人物一樣保護自己，也保護所愛的家人。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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