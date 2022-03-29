「南青逗陣玩創新」青年論壇 讓年輕人的聲音變成政策

為聽取青年的創新想法，活動將科技、創生、青農、就業四大議題採分組討論的方式進行，現場青年的熱烈討論，發揮無限的創意。青年委員涂菀茜、郭欣雅、陳文彥、陳柏仰、陳正明、林韡勳等也出席參與。現場並有青年創生攤位，包括學甲在地育齡婦女發展的「巧婦織布工藝工作室」、官田大崎里老屋改造及營造遊戲小島團隊「大崎村落創藝基地

農藝號」；強調在地設計、在地材料與在地做工的「

步道設計」，運用常見的笳芷袋改造成文創商品，展現青年創生的力量。