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「南青逗陣玩創新」青年論壇 讓年輕人的聲音變成政策

▲台南官田「大崎村落創藝基地-農藝號」展出的村落迷走彈珠台（圖／記者林怡孜攝，2022,03,29）
▲台南官田「大崎村落創藝基地-農藝號」展出的村落迷走彈珠台（圖／記者林怡孜攝，2022,03,29）

記者林怡孜/台南報導

2022-03-29 12:59:13

台南市政府在今天329青年節舉辦青年話未來「南青逗陣玩創新」青年論壇，邀請行政院政務委員唐鳳與年輕人進行視訊專題演說，唐鳳政委針對青年提出各式問題一一解答，期勉改變世界從青年出發。今年度青年論壇聚焦「社會創新與南青力」，以科技、創生、青農、就業四大議題，邀50位青年共同探討新媒體應用於政策、地方創生支持系統、創新青農產品行銷力，以及青年就業創新作為等。

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研考會主委戴偉峻表示，台南市府積極傾聽青年的聲音，持續推動青年亮點政策，以青年好創業、青年好就業、青年好成家等三大面策略打造「幸福又光榮」宜居城市。戴偉峻說，青年社會創新力量的重要性備受肯定，青年的力量可以改變國家的未來，不論是科技、創生、青農、就業，都可以由青世代的視野出發，青年論壇就是青年發聲的舞台，讓我們向有熱情、有衝勁、敢做夢的青年朋友學習，讓市政更貼近民眾的聲音。

　　

為聽取青年的創新想法，活動將科技、創生、青農、就業四大議題採分組討論的方式進行，現場青年的熱烈討論，發揮無限的創意。青年委員涂菀茜、郭欣雅、陳文彥、陳柏仰、陳正明、林韡勳等也出席參與。現場並有青年創生攤位，包括學甲在地育齡婦女發展的「巧婦織布工藝工作室」、官田大崎里老屋改造及營造遊戲小島團隊「大崎村落創藝基地-農藝號」；強調在地設計、在地材料與在地做工的「Nunotao步道設計」，運用常見的笳芷袋改造成文創商品，展現青年創生的力量。

▲研考會主委戴偉峻表示，台南市府重視年輕人的聲音，努力將其融入政策裡（圖／記者林怡孜攝，2022,03,29）
▲研考會主委戴偉峻表示，台南市府重視年輕人的聲音，努力將其融入政策裡（圖／記者林怡孜攝，2022,03,29）

台南市政府自1081112月底新增959家投資案，吸引1,159億元投資額，創造1,932億元產值，增加33,447個就業機會，促進青年創業、就業；111年生育獎勵金提升為10,000元，擴增公共化教保服務量能，廣義平價公共化比例已倍增至78.4%；落實居住正義推動屯房稅使多屋者多繳稅，並推動台南公宅目標預計2024年可到達6,480戶，讓青年好成家，安心育兒；青委會青年委員透過40場次共識會、工作小組會議及交流等提出32案建議案，參採率達87，青年意見成為政策過程中的重要觸媒。

　


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