通膨低薪壓垮青年　國民黨團：首購族利息凍漲、學貸免息

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總召曾銘宗表示，台灣低薪情況非常嚴重，勞工未滿3萬元有30%，未滿4萬元高達64%，去年台灣經濟成長率雖然高達6%，實質經常性薪資負成長達-0.04%，請問蔡政府，「經濟成長的果實到底是誰拿去了？」曾表示，今天是329青年節，國民黨團鄭重要求蔡英文總統，履行106年12月28日所做的承諾，督導行政院，拿出具體措施、解決方案，改善年輕人低薪情況。
書記長萬美玲分析，目前申辦學貸有80%來自於私立大學學生，105年申辦學貸大學生人數有275,142人，平均每位學生一年背負77,000元學貸，109年學生貸款人數236,875人，平均每年背負80,473元學貸，大學生畢業後將背負32萬元學貸還款壓力。倘若是家庭經濟狀況不好的年輕人，從高中就開始申辦學貸，一直到大學畢業甚至研究所，將背負50萬元至80萬元學貸。
萬美玲說，109年大學畢業生平均薪資只有29,819元，但10年前的大學生畢業生平均薪資有26,455元，大學畢業生初入社會的薪資，10年內只有緩步成長11%。國民黨團主張，改善年輕人低薪和負擔壓力，必須從就學時期給予支持，不但就學貸款利息凍漲，更希望所有學貸都能夠免息，讓未來出社會之後的年輕人，還款上不要再增加任何負擔。
林奕華也表示，在青年節前夕，立法院修憲通過下修18歲公民權，國民黨團更希望除了18歲公民權，更希望通過不在籍投票，讓就學、就業的年輕人方便投票，國民黨團不但落實、重視世代正義，也重視經濟權、民生權。但是，央行升息又快又急，說是為了抗通膨，但央行沒有差異化考量，使得學貸族、首購房貸族的債務受到相當大的影響，成為此次升息的最大犧牲者。林指出，在普遍低薪的社會中，學貸族有84.6萬人，大多數申辦學貸的學生，不是考量家中經濟狀況，就是希望能夠自食其力。
林奕華說，她主張學貸完全免息，蔡政府最起碼在央行升息1碼的當下，至少可以做到學貸利息凍漲，教育部只要負擔2億元，就能減低學生升息後的負擔。另外對於青年首次購屋族，不應該成為升息下的犧牲者，利息也應該凍漲，讓有能力還款的年輕人，首次購屋的壓力能夠減輕。林奕華表示，政府應該對一屋族和多屋族進行差異性政策，若無差異性政策，就無法談居住正義，等於是對一屋族的懲罰。