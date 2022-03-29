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首款冷氣對號列車退役　復興號末班車紀念套票秒殺

▲台鐵今（29）日起進行時刻微調，第605次列車成為末班「復興號」，正式除役退出班表。（圖／台鐵提供）
▲台鐵今（29）日起進行時刻微調，第605次列車成為末班「復興號」，正式除役退出班表。（圖／台鐵提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-29 13:05:44

為了配合EMU 3000新車投入營運，台鐵今（29）日起進行時刻微調，第605次列車成為末班「復興號」，正式除役退出班表，台鐵在上午9點於台北站與花蓮站發行復興號末班車紀念套票，瞬間秒殺。

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台鐵28日上午9時在台北站及花蓮站發行復興號末班車紀念套票，每套150元，內含花蓮至新城復興特快名片式車票1張，車票背面劃有末班車座位號碼，花蓮站並由林德香站長為購買紀念套票的旅客現場簽名留念，民眾一早就在臺北及花蓮站排隊，瞬間秒殺，買到的幸運乘客都說要珍惜這歷史的文物。臺鐵也為末班「復興號」設計了專屬的車頭牌，供大眾拍照留念，紀念最後運行。

▲台鐵在上午9點於台北站與花蓮站發行復興號末班車紀念套票，瞬間秒殺。（圖／台鐵提供）
▲台鐵在上午9點於台北站與花蓮站發行復興號末班車紀念套票，瞬間秒殺。（圖／台鐵提供）
台鐵局自民國70年3月1日推出首款帶有冷氣的對號列車「復興號」快車，初期曾附掛在莒光號列車上成為莒興號，車廂數量充裕後，混合編組才被取消，復興號外觀則一直維持現行的白色與藍色塗裝。

今日上午，台鐵局局長杜微與運務處處長劉雙火、台北站站長胡詠芝至台北站月台歡送605次，並致贈局長親筆簽名的紀念套票給乘務人員以資紀念，共同見證「復興號」除役歷史性的一刻，也象徵台鐵正式啓動簡化車種的運作。

杜微表示，台鐵未來將朝簡化車種方向推進，全局只有城際列車、區間列車及觀光車隊，以提升車輛維修、票務、及對不同需求旅客的服務。配合新車投入，台鐵在公司化前就要達成既定的車種簡化階段性目標，今年內陸續汰除折疊門莒光號、舊式DMU柴聯自強號等車款。

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