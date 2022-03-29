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落實居住正義　時力籲新北議會勿杯葛3.6%囤房稅

▲時代力量的新北市議員參選人彭盛韶、吳香君、王景弘（右至左），特於329青年節召開記者會，期許市府要拿出更多居住正義的政策，回應年輕人的需求。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.29）
▲時代力量的新北市議員參選人彭盛韶、吳香君、王景弘（右至左），特於329青年節召開記者會，期許市府要拿出更多居住正義的政策，回應年輕人的需求。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.29）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-29 13:09:20

新北市有望告別高房價、高空屋的困境？新北市政府終於推出自治條例草案，最快2023年對非自住房屋第3戶開徵3.6%的囤房稅；時代力量3位新北市議員的參選人彭盛韶、吳香君、王景弘今（29）日召開記者會，呼籲新北市議會別打假球，讓市民居住正義的願望再度落空。

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新莊區市議員參選人吳香君表示，新北市長年以來都是居住正義的重災區，然而過去4年來卻未看到市府任何積極對策，只看到市議會在2018年選後，就急忙廢止當時上路還不到1年的2.4%囤房稅；新北的空屋數逼近13萬戶、是全國最高，房價所得比12.13是全國次高，高房價、高空屋沉痾嚴重，除了需要市議會別再杯葛或閹割這次的3.6%囤房稅，更期許市府拿出更多對策。

板橋區市議員參選人彭盛韶認為，面對明擺著的高空屋高房價問題，市府的態度與做法卻相對曖昧，尤其新北市是由國民黨完全執政，但對囤房稅率卻有3種態度，國民黨立院黨團說要修法提高到5%，市府卻反對修法而提3.6%，議會黨團總召周勝考更是直接什麼都不要；究竟是在玩兩手策略，還是地方建商利益太誘人，真的要請府會說清楚，不要最後虛晃一招。

三重、蘆洲區市議員參選人王景弘指出，居住正義除靠市府挹注更多資源，其實也有不花錢的做法，只要新北市府有決心，例如資訊透明對杜絕房市炒作非常重要；並點名民進黨團的總召陳啟能，囤房稅是民進黨政府目前正在推動的政策，而要如何防止轉嫁，時代力量的修法版本早有對策，就是有出租的事實就予以減稅，歡迎陳啟能參考並在議會審查自治條例時具體提案納入。
 

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