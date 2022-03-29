再揪9批日本草莓農藥超標 食藥署不排除5月後禁進口
今（29）日衛生福利部食品藥物管理署公布邊境查驗結果，日本草莓又被檢出有9批違規，其中農藥超標最多11倍。食藥署簡任技正蕭惠文接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，日前已發函要求日本說明原因與後續改善措施，若至5月6日前未獲回覆，可依法評估暫停進口事宜。
日本草莓屢被檢出違規，今食藥署公布邊境查驗狀況，其中又見9批日本草莓，包含5件梅村水菓有限公司的「MEIKO鮮草莓(FRESH STRAWBERRY)」、4件上佳水果有限公司「NISSYOU CO., LTD.鮮草莓(FRESH STRAWBERRY)」，總計共341.74公斤。
蕭惠文表示，依據「農藥殘留容許量標準」，我國農藥克凡派定量極限為0.01ppm，本次草莓違規原因皆為檢出殘留農藥克凡派不符合標準，最高檢出殘留農藥克凡派0.11ppm。
蕭惠文提到，因為日本草莓多次檢出違規，日前已發函要求日方於5月6日前提出違規原因與改善計畫，屆時若未獲回應或無法改善，可以依法評估暫停進口。
另對於台日雙方農藥使用標準不同情形，蕭惠文也說，日本草莓要進口就應符合台灣規範，若日方想要開放，可以提出農藥殘留量申請，後續會依照相關規定與食品衛生安全與營養諮議會考量評估。