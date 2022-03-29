COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

中職／重磅加盟！樂天女孩新增超正網紅雅涵

▲張雅涵擁有61萬粉絲。（取自張雅涵IG)
▲張雅涵擁有61萬粉絲。（取自張雅涵IG)

記者吳政紘/綜合報導

2022-03-29 13:39:512022-03-29 13:42:32

2022樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls「Trainee 練習生」芷霖、雅涵、伊婷、婉卉以及詩媛和佳琳六位在培訓兩個月後，今球團公布在開幕戰前的女孩正選名單，雅涵(Kimi)、婉卉(宋宋)以及詩媛(十元)在開幕戰前入選正式女孩名單。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲樂天女孩雅涵加盟。（樂天提供）
▲樂天女孩雅涵加盟。（樂天提供）
球團肯定六位練習生的努力，在接受二月中開始的「藝能界造型課」、「名師肢體表演課」、「商演經驗課」、「媒體應對心理課」、「總監嘉義春訓舞蹈營」以及Rakuten Girls舞蹈終極試煉之後，球團將雅涵(Kimi)、婉卉(宋宋)以及詩媛(十元)納入正式樂天女孩成員，芷霖、伊婷、和佳琳則是預計力拼6月6日下半季測試轉正的機會。

雅涵的女孩背號選擇24號、宋婉卉喜歡6號，而詩媛則是採用55號作為女孩背號，三位女孩將在開幕週三場比賽一一登場，不過雅涵、婉卉、詩媛、芷霖、伊婷、和佳琳等都會在4月5日開幕戰集合，由雅涵登場應援，其他人則是觀摩感受氣氛。

4月5日開幕戰樂天女孩應援名單也在今日公布，除了是雅涵正式應援的首場比賽外，隊長籃籃率領岱縈、曲曲、卉妮、菲菲、熊霓、若潼、凱莉絲、ABU'U、孟潔、紫庭、張語芯、琳妲、林襄以及李芳等十六位女孩為桃猿男兒再戰起來！

▲樂天女孩籃籃探班，稱讚正妹張雅涵。（樂天提供）
▲樂天女孩籃籃探班，稱讚正妹張雅涵。（樂天提供）

PLG／張伯維酒駕後又出事！辱罵裁判又罰錢

中職／連開球權都可以賣！樂天宇宙趴無極限

日職／BIGBOSS宣告史上首見出場！王柏融可望先發？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀