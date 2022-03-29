《社內相親》也有展榮展瑞？男女「嘴纏畫面」心臟大暴擊
南韓夯劇《社內相親》28日播至第9集，男女主角安孝燮、金世正終於正式交往，整集撒糖親吻，讓觀眾看得心花怒放，收視率飆至11.6％，打破開播以來最高紀錄。安孝燮因此劇名氣大漲，IG追蹤數三級跳，其中幾張照片神似台灣藝人「展榮展瑞」，這也是展榮展瑞繼《單身即地獄》、《殭屍校園》後，再度撞臉韓星。
以下有劇情透露，慎入！！！
《社內相親》最新一集換金世正主動告白，以吻補償安孝燮的心意，2人終於交往。安孝燮拿出霸道總裁氣魄，包下餐廳為女友做早午餐，金世正穿錯鞋出門，他直接快遞高跟鞋給對方，甚至假公濟私把女友帶出場用餐，以及買單對方部門聚會的餐費，寵溺初戀無極限，從頭親到尾樂翻觀眾。
安孝燮雖然脫單與金世正熱戀，但他爺爺並不知情，更對金世正有諸多不滿，下集預告中，爺爺甚至要求她離開孫子，劇情白熱化，引發期待。
此外，安孝燮因該劇霸道總裁形象，成功擄獲不少粉絲的心，IG追蹤數直逼600萬人，魅力不容小覷。而他的IG照片，其中幾張與網紅「這群人TGOP」雙胞胎成員展榮、展瑞相似，這也是兄弟倆繼被說像是《單身即地獄》崔時訓、《殭屍校園》劉仁秀後，再次被說像南韓歐巴。