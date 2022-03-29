被曹格點名別帶壞老婆　藍心湄曝夫妻吵架：做錯就認錯吧

金曲歌王曹格月初在餐廳喝酒鬧事，和網友爆發各說各話的羅生門，事情尚未平息，又再度引爆家庭風波，他今（29）日凌晨脫序發文，點名綜藝主持人藍心湄，要她不要再帶老婆吳速玲出去，隨後又秒刪貼文，不知是何用意，據《三立新聞網》報導，藍心湄被問及此事也是一頭霧水，建議夫妻若有問題要把誤會說出來，做錯就認錯吧！《NOWnews今日新聞》詢問曹格經紀人，目前尚未獲得回應。





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▲吳速玲曾在《女人我最大》表示不願意曹格限制太多。（圖／翻攝《女人我最大》YouTube）

曹格老婆吳速玲是造型師，近年轉型成網紅，和時尚教主藍心湄有共同話題，私下交情不錯，也是《女人我最大》常見班底，她和曹格2019年還一起錄製該節目，暢談相戀結婚過程，坦言夫妻個性差異很大，指控老公情緒轉變很大，心情不好時全家都籠罩在烏雲下，曹格則抱怨吳速玲跟藍心湄去日本玩，下飛機後不報平安，電話訊息都不回，他不放心只好奪命連環扣。





▲曹格突然在臉書暴走。（圖／翻攝曹格臉書）

而曹格酒後失控，更是婚姻失和關鍵，他月初酒醉惹禍，吳速玲不願表態，如今又點名藍心湄，在臉書發文「藍心湄姐姐。可以不要帶我老婆出去人是男人嗎？」語意不通疑似醉後失控。藍心湄看到也懵了，「是他中文不好，還是我國語太爛，看不太懂他寫什麼」，她也建議曹格：「夫妻有什麼問題爭吵都是正常的，但要平靜下來先好好把誤會說出來，夫妻之間吵架是日常，但要兩人好好聊一聊，但錯了就認錯吧！」



