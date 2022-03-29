兒童節到家樂福消費送布丁！用五倍券周周抽iPhoen13
為了為歡慶兒童節，全台家樂福量販及超商準備超過4.6萬個布丁、養樂多，只要憑4/4兒童節當日消費發票，小朋友就可免費兌換！除此之外，4月30日前到家樂福再享紙本振興劵優惠，賣場內不限面額使用紙本振興券，周周抽iPhoen13，時尚可口可樂聯名小家電，還有不用點數只要振興券就享超值購。
家樂福表示，4/4兒童節當天，只要12歲以下兒童憑家樂福當日發票（或購買憑證），不限金額及身分證明文件，即可至量販門市服務中心領取統一布丁100克一個，每店限量240個送完為止；超市店可至收銀台領取養樂多300 light 100毫升1瓶，每店限量120瓶送完為止，共計全台送出約46200個小朋友最愛的甜點。另外，五倍券晚鳥優惠不缺席，最後倒數4月30日前，不限面額使用紙本振興券到家樂福消費，周周抽iPhoen13，時尚可口可樂聯名小家電。
歡慶兒童節當然也少不了禮物，家樂福推出近百款在家也能玩翻天的熱門貼紙機、超大玩偶、經典射擊套組等商品！聯名商品包含超熱門迪士尼風的TsumTsum夢幻貼紙機，只需要簡單幾個步驟就可以完成專屬的貼紙，還有專屬的材料補充包，原價1250元、特價打4.7折599元帶回家。超級瑪利歐與庫巴對戰組原價1599、特價799元，也是超划算的4.9折。
130公分超大絨毛綠色恐龍恐龍和和淘氣猴是驚喜禮物必備；還有隨著新動畫消息釋出，持續延燒話題的不敗經典鬼滅之刃與咒數迴戰文具組，也都是大小朋友最喜歡的品項。以及培樂多廚房系列製麵料理機新版原價699元、特價489元。小男生最喜歡的菁英系列機會者QS4射擊器套組也是近期的大熱門暢銷款。幼兒部分也推出探索與學習成長並重的蒙特梭利木質字母和數字學習版與燈光投影繪畫桌，讓親子共學也充滿溫馨的歡笑。