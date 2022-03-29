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女星從商3年身價破億　考遊艇證照享受偽出國

▲朱佳期身價破億，近來考了遊艇證。（圖／固力狗娛樂提供）
▲朱佳期身價破億，近來考了遊艇證。（圖／固力狗娛樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-03-29 14:40:062022-03-29 15:06:33

歌手朱佳期從事電商三年後身價破億，因此有法拉利歌手的稱號。朱佳期新單曲《一秒變傳奇》即將推出，這首歌把朱佳期人生的勵志故事化作歌曲紀錄下來，朱佳期說：「歌詞的部分想傳遞一種希望，不論你是否在作夢，在某個生命猶豫的時刻，甚至在黑暗無光的旅途中，都要記得我們內在早已經具備一些資源，去支持我們創造各種生命的可能性。」

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身價上億朱佳期的一直是愛學習的人，每三年專注學一個領域，把一個領域的東西做到極致，覺得人生有限，能夠體驗到生活不同面向，同時沉靜其中，是一件多麼幸福的事。朱佳期在發片前夕考了遊艇證照，開著遊艇台北半日遊享受碧海藍天偽出國的愜意，她說：「在去年的時候，自己一個人去到了帛琉，當時安排了出海的行程，住在遊艇上，吹著海風遙望著碧海藍天，水的清澈讓我看見許多魚群遨遊，頓時讓我心情遼闊，海天一線讓我讚嘆大自然如此壯觀。」

▲朱佳期推出單曲《一秒變傳奇》。（圖／固力狗娛樂提供）
▲朱佳期推出單曲《一秒變傳奇》。（圖／固力狗娛樂提供）
問及會想實踐以後駕著遊艇去旅行，朱佳期說：「絕對會！學了就是要用，在上課的時候，總是有好奇心東問西問教練，可以環島嗎？環島要多久？可以開出國嗎？還在學走路，就已經在想如何跑步的興奮！想體驗在大海上那份畏懼和浩瀚自由的感受，之後約著志同道合的朋友從台灣開船到帛琉，帶著美食、音樂，在船上體驗生命的各種美好！」

▲朱佳期推出單曲《一秒變傳奇》。（圖／固力狗娛樂提供）
▲朱佳期趁著發片前去考遊艇證。（圖／固力狗娛樂提供）

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