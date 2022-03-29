COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

胸口疼痛 竟然是食道發黴

▲念珠菌食道炎示意圖：治療前（左）、治療後（右）。（圖／北榮新竹分院提供）
▲念珠菌食道炎示意圖：治療前（左）、治療後（右）。（圖／北榮新竹分院提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-03-29 14:57:40

一名40歲女性胸口疼痛，吞嚥困難，食道灼熱感約一個月，過去有胃潰瘍病史。一開始醫師認為可能是胃食道逆流所造成的，給予胃藥服用，但是症狀還是沒有改善。於是安排胃鏡檢查，赫然發現食道長了數不清的白色斑點，診斷為念珠菌食道炎(如圖1)，經口服抗黴菌藥物治療之後，症狀終於消除。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺北榮總新竹分院胃腸肝膽科吳治軒主任表示，念珠菌食道炎是一種食道的黴菌感染，最常見的致病菌是白色念珠菌。白色念珠菌是常見的黴菌，它存在於正常人體的皮膚、口腔、腸道等，平常並不會致病。可是當人體的免疫力下降，它就會伺機發作，如糖尿病患、接受化療的癌症患者、使用類固醇、免疫抑制劑的病患或是愛滋病患等。長時間服用廣效型抗生素、胃藥或是酗酒者，也比較容易有念珠菌食道炎。

念珠菌食道炎會有什麼症狀呢？一半以上病人並沒有任何不適，而有症狀的患者最常見是有胃酸逆流的感覺，其他常見症狀包括：腹部不適、消化不良、噁心、胸口不適、吞嚥困難，甚至吞嚥疼痛等，和其他胃腸道疾病症狀相似。所以診斷常無法以一般症狀判斷，需要胃鏡檢查，可以發現食道上有著大大小小的白色斑塊，無法以水沖洗掉，可以切片病理檢查確診。

幸好一旦診斷出來，用第一線口服抗黴菌藥物治療就有不錯的效果。吳治軒醫師提醒，有吞嚥困難、疼痛或胃食道逆流者，如果症狀持續好幾個月未改善，甚至出現胸痛、嘔吐物有血絲等情況，請立刻就醫檢查。

復興空廚聯名美食家徐天麟開賣冷凍調理包！3/29搶先預購

Youbike超便宜怎賺錢？知情人抖「背後真相」：完全搞錯

基隆小吃店疫情擴大！今增9確診　台北某大學主任也染疫

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀