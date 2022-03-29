沒錢判死？治療癌自費V.S.健保 病友盼「支持基金」續命
▲癌症患者面臨健保與自費用藥之間的「生死抉擇」，台灣癌症基金會及多個病友團體表態呼籲，盼設立「台灣癌症新藥多元支持基金」。(示意圖／取自shutterstock)
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▲癌症患者面臨健保與自費用藥之間的「生死抉擇」，台灣癌症基金會及多個病友團體表態呼籲，盼設立「台灣癌症新藥多元支持基金」。(示意圖／取自shutterstock)
面對癌症最常聽到的一句話是「積極治療」，但說出來很容易，對很多人來說，要做到卻極其困難。仍有不少癌症患者面臨健保給付生效等待時間長、給付涵蓋範圍限縮等問題，在「自費V.S.健保」之間面臨生死抉擇，除了付不起高費用癌藥，也可能在等不到新藥健保給付就離開人世。台灣癌症基金會與多個病友團體提出「台灣癌症新藥多元支持基金」（Taiwan multi-support Cancer Drug Fund，TmCDF），日前已向提交政策建言書，呼籲政府、有關單位協助推動。
根據調查顯示，在全民健保開辦以來，國人平均餘命增加6年，癌症患者的5年相對存活率，從開辦前40.7%增至59.7%，存活率大幅提高2成，主要歸功於健保照護與醫療進步。不過健保「給付生效等待時間長」、「給付涵蓋範圍限縮」，許多癌症患者仍必須面臨是否自費使用新藥的困難抉擇。
台灣癌症基金會執行長暨腫瘤科教授賴基銘表示，自己經常面臨在治療病人時，「即便有很好的治療武器，卻因健保尚未給付，病人因為經濟狀況付不起而無法使用。」賴基銘解釋，近年來癌症治療的新藥快速研發，費用高昂、財務衝擊太大，要納入健保給付相對困難，因此通過給付的時間長，給付範圍也是嚴格限縮，有些癌症患者等不到新藥健保給付就離開人世。
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，根據2013年到2020年的資料顯示，癌症新藥從申請健保到給付生效，平均需要730天，一般非癌藥則約396天，給付速度慢了近1倍。且2019年癌症新藥通過健保給付之適用病人涵蓋率也顯示，給付範圍嚴格限縮，約僅涵蓋3成癌症患者可即時獲得健保給付。 ▲台灣癌症基金會執行長暨腫瘤科教授賴基銘。（圖／記者黃韻文攝）
台灣癌症基金會、台灣年輕病友協會、中華民國乳癌病友協會等病友團體今（29）日表態，在面臨高齡社會與新藥快速進展的衝擊下，需要有介於健保與自費之間的過渡型支持機制，減輕癌症家庭的自費負擔，提升癌症新藥的可近性。期盼設立「台灣癌症新藥多元支持基金」，避免癌症患者因經濟因素，陷入「有錢判生、沒錢判死」的掙扎。
「台灣癌症新藥多元支持基金」建言書提及，基金財源建議可評估下來源，包括政府逐年編列預算，個人、企業、慈善團體捐贈，商業醫療保險，危害人體健康之產品產業特別捐（如菸捐、酒捐）。透過「支持基金」讓癌症病患在暫無健保給付之下，只需共同負擔一部分藥費，如每月上限2至3萬元，不用全額自費。 ▲台灣癌症基金會、台灣年輕病友協會、中華民國乳癌病友協會、台灣病友聯盟今（29）日舉辦記者會，盼成立「台灣癌症新藥多元支持基金」。（圖／台灣癌症基金會提供）