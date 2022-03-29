老婦脊椎側彎延遲治療 　電腦導航手術截彎取直

台中68歲陳婦3年多前右背突然莫名痠痛，一路延伸到右腿，檢查確認是脊椎側彎引起，雖有接受復健仍未好轉；去年初雖詢問開刀事宜，卻因擔心疫情及手術風險，拖到今年才因背痛難耐就醫，檢查後側彎角度竟多了10度，嚇得她決定「拼了」，經透過電腦導航手術截彎取直，總算擺脫惱人困擾。

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亞洲大學附屬醫院神經外科主任、脊椎暨疼痛治療中心主任林志隆表示，患者其實3年前就已經發現脊椎側彎的問題，甚至已經出現腿麻、膝蓋無力等情形，但她身旁朋友不斷勸告她「開刀之後會更嚴重」、「如果沒開好可能會下半身癱瘓」等耳語，以致於患者猶豫不決，數度延誤治療時機，導致狀況日益惡化。

林志隆指出，患者去年初到院安排X光檢查，當時評估側彎角度為30度，但患者考慮手術風險後便未再回診，時隔一年，患者上月再度前來就醫，角度已經惡化彎到40度，透露「連走50公尺到巷口都沒辦法」，尤其因疼痛導致失眠，更讓她痛苦萬分，加上她最近當阿嬤，希望有生之年可以達成抱孫的願望，不願意眼睜睜錯過天倫之樂，因此決心手術治療。

由於患者脊椎側彎情形十分嚴重，併發多節段關節面磨損變形、椎間盤突出以及神經根壓迫等症狀，導致右側肢體疼痛、不良於行，溝通後，決定透過電腦導航輔助，藉此植入矯正骨釘，達到安全且精準的目標。

林志隆強調，手術前會利用O-arm手臂為病人進行3D影像掃描，再將影像與手術部位進行電腦重組，手術時透過影像導航，逐步導引至預先定位的座標後，經由椎弓將骨釘植入椎體內，不僅避免傷害到神經，更可減少出血量及輻射劑量，達到最佳的角度，術後則再進行第二次掃描，確定骨釘位置及方位，以避免產生併發症。

患者術後就可下床走路，5天即順利出院，不僅腰挺直了，右腿也不會痠痛無力，她對醫師表示，終於可以放心抱孫，擺脫困擾已久的病痛。