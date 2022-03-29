男演員逆風嗆「威爾史密斯打人很屌？」 兩派網友吵翻了
威爾史密斯「威爾一拳事件」沒隨勇奪影帝、典禮落幕而平息，即便受害人克里斯洛克不提告，威爾也向對方道歉，奧斯卡官方仍主動調查此事，威爾的影藝學院會員資格恐被取消。威爾為愛妻公然痛毆頒獎人，多數台灣網友力挺、聲援，不過脫口秀演員老K（劉哲凱）看法和輿情完全相悖，發文狂酸威爾史密斯。
老K曾在表演場合譏諷龍龍與前男友賀瓏，被女方指控言語霸凌，後續引發「龍K之亂」，昨（28日）他在臉書發表對威爾史密斯事件的看法，「當你覺得出手打人很猛很屌的時候，我們早就不在同一個次元討論問題了！」不久再發文肯定克里斯遭毆後的台風：「挨了一拳後我只看到Rock still rock，but Smith will ?」
貼文一出，引發兩派網友回應，有人力挺老K，「變成Will Smash了」、「觀念正確，台下一堆人笑得跟什麼一樣」、「這主持人（應為頒獎人）臨場反應很強，外國倒是一面倒支持rock，國情不同吧？」、「還挺訝異台灣那麼多人支持暴力，保護家人有很多方式，不滿可以離場抗議或上台搶咪，但訴諸暴力就是不對，這有很難理解嗎？」
但也有許多網友對老K的言論感到譁然：「言語的傷害可能會持續很久，那一拳可能一下就不痛了！有些玩笑也有想想當事人的感受吧」、「台灣的搞笑圈好像不嘲諷別人就不會搞笑了」「應該慶幸龍龍男友不坐在她身邊，不然她絕對會用同一招」、「現在關於龍K事件大多數人都是挺你的，其實你只要不說話時間過就好了」！
※【NOWnews 今日新聞
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