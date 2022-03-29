COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

男演員逆風嗆「威爾史密斯打人很屌？」　兩派網友吵翻了

▲威爾史密斯奧斯卡打人風波震驚全球，脫口秀演員老K力挺克里斯洛克「依然Rock」！（圖／美聯社／達志影像）
▲威爾史密斯奧斯卡打人風波震驚全球，脫口秀演員老K力挺克里斯洛克「依然Rock」！（圖／美聯社／達志影像）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-29 15:16:34

威爾史密斯「威爾一拳事件」沒隨勇奪影帝、典禮落幕而平息，即便受害人克里斯洛克不提告，威爾也向對方道歉，奧斯卡官方仍主動調查此事，威爾的影藝學院會員資格恐被取消。威爾為愛妻公然痛毆頒獎人，多數台灣網友力挺、聲援，不過脫口秀演員老K（劉哲凱）看法和輿情完全相悖，發文狂酸威爾史密斯。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲頒獎嘉賓克里斯洛克（Chris Rock）引言開了威爾史密斯老婆潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）的玩笑，引發威爾史密斯怒火，竟衝上台揮了克里斯洛克一拳。（圖／美聯社）
▲克里斯洛克（左）拿威爾史密斯老婆脫髮症當笑哏，威爾暴怒衝上台，狠狠揍了克里斯一拳，怒嗆「少從你的臭嘴說我老婆的名字」！（圖／美聯社／達志影像）
老K曾在表演場合譏諷龍龍與前男友賀瓏，被女方指控言語霸凌，後續引發「龍K之亂」，昨（28日）他在臉書發表對威爾史密斯事件的看法，「當你覺得出手打人很猛很屌的時候，我們早就不在同一個次元討論問題了！」不久再發文肯定克里斯遭毆後的台風：「挨了一拳後我只看到Rock still rock，but Smith will ?」

▲▼老K逆風挺克里斯洛克。（圖／老K臉書）
▲▼老K逆風挺克里斯洛克。（圖／老K臉書）
▲▼老K逆風挺克里斯洛克。（圖／老K臉書）
▲▼老K發文。（圖／老K臉書）
▲▼老K發文。（圖／老K臉書）
▲▼老K發文。（圖／老K臉書）
貼文一出，引發兩派網友回應，有人力挺老K，「變成Will Smash了」、「觀念正確，台下一堆人笑得跟什麼一樣」、「這主持人（應為頒獎人）臨場反應很強，外國倒是一面倒支持rock，國情不同吧？」、「還挺訝異台灣那麼多人支持暴力，保護家人有很多方式，不滿可以離場抗議或上台搶咪，但訴諸暴力就是不對，這有很難理解嗎？」

但也有許多網友對老K的言論感到譁然：「言語的傷害可能會持續很久，那一拳可能一下就不痛了！有些玩笑也有想想當事人的感受吧」、「台灣的搞笑圈好像不嘲諷別人就不會搞笑了」「應該慶幸龍龍男友不坐在她身邊，不然她絕對會用同一招」、「現在關於龍K事件大多數人都是挺你的，其實你只要不說話時間過就好了」！

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

滴妹突PO大素顏照　網友驚嚇指數100：太慘了

威爾史密斯老婆外遇　對象是小21歲「兒子好兄弟」

金泰梨嫁了「女兒不是南柱赫的」！《2521》驚人細節公開

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀