巷仔內／中共四步犯台？未免太小看國軍戰力

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依據俄軍攻擊烏克蘭為例，俄軍開戰就先以地對地飛彈攻擊烏軍空軍基地，但是並未完全摧毀起降設施與戰機，烏軍Su-27戰機甚至在跑道修復期間飛到鄰國羅馬尼亞避難，等到跑道修復再回國參戰。國軍也預料到共軍在開戰初期可能馬上攻擊空軍基地，因此將戰力轉移保存列為每年重要演訓項目，戰機升空後可以飛往東部基地與高速公路戰備道保存戰力，甚至可以飛到沖繩美軍軍地進行加油與掛彈後再升空迎敵。
彭蔭剛認為，中共會封鎖台灣所有進出通路，最後逼迫台灣與北京談判。我國是海島國家，中國封鎖台灣不外乎從海上封鎖，國軍其實早就預做準備，籌獲多項反封鎖武器裝備，例如今年初新成軍快速布雷艇能快速完成敵航經海域、泊地或港口的布雷作業，可達成阻止、遲滯敵登島作戰之目的，而海軍籌獲中的國造潛艦可以反制敵軍潛艦封鎖，甚至可以利用其隱密性獵殺共軍航艦。
烏克蘭戰爭中，俄軍雖然試圖癱瘓烏軍指管系統，但是烏克蘭軍隊獲得大量單兵攜行武器，如刺針飛彈、標槍飛彈，這些飛彈不需透過指管系統下指令就能發動攻擊，更具有隱密性，對入侵俄軍造成嚴重傷害，刺針與標槍飛彈也是國軍制式武器，且軍方編列預算持續採購中，透過這些單兵操作武器能夠提高共軍犯台代價。
就地緣政治來看，美國與日本為我國在印太地區主要盟友，雖然美日沒有承諾中共犯台會出兵保衛台灣，但是台灣周邊海域為航運要道，若台灣遭到中國佔領，將威脅美日等國海上運輸安全。中國若犯台不一定會出兵協防台灣，但是必定會實施經濟與政治制裁手段，中國也要承擔不小代價。
烏克蘭戰爭將俄軍隱藏缺點逐一暴露，中國為俄羅斯戰略夥伴，共軍武器也以俄系為主，看到俄軍在烏克蘭遭遇滑鐵盧，中國除了一邊檢討軍事缺失外，恐怕會對犯台更加謹慎，兩岸因為誤判而發生戰爭的機率反而降低。