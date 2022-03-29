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巷仔內／中共四步犯台？未免太小看國軍戰力

▲漢光37號演習15日進行佳冬戰備道戰機起降及整補作業演練。（圖／軍聞社提供）
▲漢光37號演習15日進行佳冬戰備道戰機起降及整補作業演練。（圖／軍聞社提供）

記者呂炯昌／特稿

2022-03-29 17:29:472022-03-29 17:30:40

海基會董事、世界大同文創公司董事長彭蔭剛今（29）日於平面媒體刊登全版「兩岸不能打仗」廣告，文中以烏克蘭戰爭為聯想，分析中國犯台「四部曲」手段，短短幾句話看似言之有理，但卻忘了中國犯台可能面臨代價，將中共犯台想得過於簡單。

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彭蔭剛認為，共軍犯台第一步透過飛彈炸燬包括軍用機場與雷達站等台灣所有軍事基地，似乎是把共軍的飛彈攻擊想得過於樂觀，共軍擁有約3000枚中、短程彈道飛彈，但受限於發射車數量，第一波攻擊只能發射500枚，若以全台共有11個空軍基地、6個主要軍港、25個陸軍主要基地、雷達站等目標20個、總統府等行政指揮中樞目標5個來換算，共有67個政軍目標，平均單個目標僅可分配到7.46枚飛彈，這還不包括可能遭遇天弓三型與愛國者飛彈攔截，所以實際可能打到台灣的飛彈數量會更少。

依據俄軍攻擊烏克蘭為例，俄軍開戰就先以地對地飛彈攻擊烏軍空軍基地，但是並未完全摧毀起降設施與戰機，烏軍Su-27戰機甚至在跑道修復期間飛到鄰國羅馬尼亞避難，等到跑道修復再回國參戰。國軍也預料到共軍在開戰初期可能馬上攻擊空軍基地，因此將戰力轉移保存列為每年重要演訓項目，戰機升空後可以飛往東部基地與高速公路戰備道保存戰力，甚至可以飛到沖繩美軍軍地進行加油與掛彈後再升空迎敵。

彭蔭剛認為，中共會封鎖台灣所有進出通路，最後逼迫台灣與北京談判。我國是海島國家，中國封鎖台灣不外乎從海上封鎖，國軍其實早就預做準備，籌獲多項反封鎖武器裝備，例如今年初新成軍快速布雷艇能快速完成敵航經海域、泊地或港口的布雷作業，可達成阻止、遲滯敵登島作戰之目的，而海軍籌獲中的國造潛艦可以反制敵軍潛艦封鎖，甚至可以利用其隱密性獵殺共軍航艦。

烏克蘭戰爭中，俄軍雖然試圖癱瘓烏軍指管系統，但是烏克蘭軍隊獲得大量單兵攜行武器，如刺針飛彈、標槍飛彈，這些飛彈不需透過指管系統下指令就能發動攻擊，更具有隱密性，對入侵俄軍造成嚴重傷害，刺針與標槍飛彈也是國軍制式武器，且軍方編列預算持續採購中，透過這些單兵操作武器能夠提高共軍犯台代價。

就地緣政治來看，美國與日本為我國在印太地區主要盟友，雖然美日沒有承諾中共犯台會出兵保衛台灣，但是台灣周邊海域為航運要道，若台灣遭到中國佔領，將威脅美日等國海上運輸安全。中國若犯台不一定會出兵協防台灣，但是必定會實施經濟與政治制裁手段，中國也要承擔不小代價。

烏克蘭戰爭將俄軍隱藏缺點逐一暴露，中國為俄羅斯戰略夥伴，共軍武器也以俄系為主，看到俄軍在烏克蘭遭遇滑鐵盧，中國除了一邊檢討軍事缺失外，恐怕會對犯台更加謹慎，兩岸因為誤判而發生戰爭的機率反而降低。

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