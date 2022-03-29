本土疫情持續升溫！全台爆發「不明感染鏈」 累積達17條
本土疫情持續升溫，台灣也陸續傳出不明個案與足跡，今天（29日）指揮中心也宣布，新增6件待釐清感染源，截至目前累計共有17件不明感染鍊。醫療應變組副組長羅一鈞指出，不明感染源裡，其中有8條為3人以上群聚另外9條是單一個案與家庭群聚。
本土日前待釐清傳播鏈有新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員和三重業務員、桃園大潭電廠、台東初鹿群聚、新北中和陪病者和台東池上因症就醫確診者；本日則新增永和家管案、彰化夫妻、淡水個案、松山家庭群聚、基隆安樂區個案和台銀孕婦個案。
Omicron變異株BA.2至今也累計達9條，包括「宜蘭家庭群聚、高雄港群聚、引水人、和平醫院護理師、高雄化工廠、基隆小吃店、五分埔女店員、桃機航警和機場防疫人員」。
※【NOWnews 今日新聞
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