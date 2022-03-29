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彰化縣＋2！寵物店夫妻最新確診足跡曝　去過2間全聯門市

▲彰化縣長王惠美說明最新疫情狀況。（圖／翻攝自彰化縣長王惠美臉書直播）
▲彰化縣長王惠美說明最新疫情狀況。（圖／翻攝自彰化縣長王惠美臉書直播）

編輯中心/綜合報導

2022-03-29 15:10:53

中央流行疫情指揮中心今（29）日宣布新增33例本土COVID-19確診病例，其中2例來自彰化縣，是一對經營寵物店的夫妻，感染源待釐清，因為準備寵物展跑遍南北，也曾到過中和，但傳染途徑還要調查。而彰化縣政府也公布了最新足跡，請有相關重疊足跡的民眾做好自我健康監測。

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彰化縣政府表示，這對夫妻案23078和案23079是寵物店自營商，為了展覽南來北往，警覺性很高自行前往篩檢，結果一驗兩人都確診。目前同住家人、包括在幼兒園唸書的小孩以及職場相關的接觸者都已匡列，第一輪PCR都是陰性。

彰化縣政府公布的足跡如下：

▲彰化縣政府公布最新確診者足跡。（圖／彰化縣政府）
▲彰化縣政府公布最新確診者足跡。（圖／彰化縣政府）
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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