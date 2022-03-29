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康普茶非人人適合飲用！　營養師點名「注意族群」

康普茶非人人適合飲用！　營養師點名「注意族群」
康普茶非人人適合飲用！　營養師點名「注意族群」

健康醫療網

2022-03-29 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】近年來，康普茶（Kombucha）在世界各地掀起潮流，不少歐美大明星都跟上這股風潮。到底康普茶是什麼？

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康普茶　添加菌種醱酵

鄭文怡營養師指出，所謂的康普茶，可以用任一種茶葉當基底，例如：紅茶、綠茶、烏龍茶、普洱茶等，再加上水、糖、與紅茶菌（又稱紅茶菇，是由酵母菌加上醋酸菌所生成的物質）醱酵而成，就是康普茶與一般茶品的最大不同。

天然醱酵機能性飲品　兼具茶香與果醋味

康普茶因以茶葉為基底，含有天然茶多酚與兒茶素；另外，鄭文怡營養師說，由於康普茶醱酵過程中會產生糖、酒精與二氧化碳，因此帶有微甜的氣泡感；醱酵過程中，酒精會轉換成醋，加上紅茶菌中本身含有醋酸，因此最終產品的pH值會下降，使得康普茶同時具有茶香與果醋風味，為其一大特色。

並非人人適合　這些人不建議飲用

不過，鄭文怡營養提醒，康普茶的基底是茶，每100C.C.約含有3~5毫克的咖啡因，因此，對咖啡因敏感者如懷孕婦女、幼兒、失眠患者不適合飲用，而如消化道不適、肝腎功能不佳、免疫功能低下以及糖尿病患者也不建議飲用。

除此之外，康普茶不適合空腹喝，最佳飲用時機應為飯後。

確保食用安全　避免購買來路不明或自釀茶

食藥署強調，購買時應選擇包裝完整、有品管控制的康普茶，開瓶後若是對嘴喝，瓶口的細菌群可能會影響品質，應儘快飲完，以確保食用安全。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53216

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