清明防疫戒慎不恐懼　專家籲做兩件事：走向開放必經之路

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中呼籲，目前社區有多點不明感染源，民眾還是要提高警覺，若有遭匡列者請務必配合採檢、有相關症狀接觸史也要能主動快篩，清明連假期間，「我覺得你還是可以做你想要做的事情」，不過要戴好口罩、勤洗手、保持社交距離，「戒慎不恐懼」，是建議的基本原則。
對此，蘇益仁說明，如果民眾能打三劑疫苗最好，沒有所謂絕對安全的做法，越嚴謹，感染機率就越低。他建議，疫苗應打滿至少三劑最安全，如果年長者尚未接種疫苗，或是未打滿三劑者，應避免參加大型活動或聚餐，而接種疫苗即使發生突破性感染，也多為輕症或是無症狀，可避免重症與死亡。
蘇益仁認為，政府應告訴人民未來一定會「與病毒共存」，新冠肺炎疫情爆發至今兩年多，防疫應慢慢鬆綁，與生活取得平衡，民眾保護好自己也是在保護其他人。
「這是一條必須要走的路，台灣不可能置身於世界之外！」蘇益仁指出，目前我國自然感染率約1%，全球自然感染率逾50%，台灣難以獨立於全球之外，未來還是會慢慢被感染，不可能永遠邊境管制下去。
蘇益仁建議，現階段政府應準備好藥物，並提升三劑疫苗施打率，如此民眾就不必擔心感染而恐慌，也才能持續開放，回到正常生活。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。