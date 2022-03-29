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清明防疫戒慎不恐懼　專家籲做兩件事：走向開放必經之路

▲專家認為，未來自然感染率勢必會提升，但這也是走向開放必經之路。（圖／美聯社／達志影像）
▲專家認為，未來自然感染率勢必會提升，但這也是走向開放必經之路。（圖／美聯社／達志影像）

記者許若茵／台北報導

2022-03-29 16:27:27

本土新冠肺炎疫情再升溫，因應清明連假到來，今（29）日中央流行疫情中心指揮官陳時中呼籲，民眾應持續落實各項防疫措施，保持「戒慎不恐懼」態度持續正常生活，內政部則公布多項宗教防疫新規。對此，前疾管局長蘇益仁接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，未來自然感染率勢必會提升，但這也是走向開放必經之路，現階段民眾應把三劑疫苗打好打滿，政府也應準備好藥物因應。

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清明連假將至，內政部今祭出多項防疫措施，呼籲民眾可分流祭祖、戶外祭拜、殯葬場所採總量分流，另繞境遊行等活動若超過500人須事先提報，與會民眾皆要完成三劑疫苗接種、宗教住宿場所採一人一室、不鑽轎腳搶轎等規範。

陳時中呼籲，目前社區有多點不明感染源，民眾還是要提高警覺，若有遭匡列者請務必配合採檢、有相關症狀接觸史也要能主動快篩，清明連假期間，「我覺得你還是可以做你想要做的事情」，不過要戴好口罩、勤洗手、保持社交距離，「戒慎不恐懼」，是建議的基本原則。

對此，蘇益仁說明，如果民眾能打三劑疫苗最好，沒有所謂絕對安全的做法，越嚴謹，感染機率就越低。他建議，疫苗應打滿至少三劑最安全，如果年長者尚未接種疫苗，或是未打滿三劑者，應避免參加大型活動或聚餐，而接種疫苗即使發生突破性感染，也多為輕症或是無症狀，可避免重症與死亡。

蘇益仁認為，政府應告訴人民未來一定會「與病毒共存」，新冠肺炎疫情爆發至今兩年多，防疫應慢慢鬆綁，與生活取得平衡，民眾保護好自己也是在保護其他人。

「這是一條必須要走的路，台灣不可能置身於世界之外！」蘇益仁指出，目前我國自然感染率約1%，全球自然感染率逾50%，台灣難以獨立於全球之外，未來還是會慢慢被感染，不可能永遠邊境管制下去。

蘇益仁建議，現階段政府應準備好藥物，並提升三劑疫苗施打率，如此民眾就不必擔心感染而恐慌，也才能持續開放，回到正常生活。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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