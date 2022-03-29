COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

中職／CPBLTV五隊全包　每月277元

▲中職會長蔡其昌。（圖／吳政紘攝）
▲中職會長蔡其昌。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/綜合報導

2022-03-29 15:32:44

中華職業棒球大聯盟官方賽事轉播平台CPBLTV在2014年正式營運，提供球迷中職賽事轉播服務，採付費模式讓球迷除了收看一軍例行賽直播，同時也可收看賽事VOD、二軍賽事、歷史賽事、明星賽等系列賽，以及選秀會、年度頒獎典禮等年度盛會。2022年4月1日起，CPBLTV將轉換平台，在Hami Video正式上架，以嶄新的面貌與大家見面，並提供更優質的收視服務與多樣化的訂閱方案，以滿足球迷收視需求。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華職棒官方賽事轉播平台CPBLTV今年將提供全新訂閱服務，正式在Hami Video上架，讓球迷朋友有更多元的選擇，除了仍然可以在同一個平台上，收看五隊主場賽事，也推出單隊主場賽事訂閱方案，單隊每個月77元，訂購聯盟全賽事，優惠月費只要277元。而海外球迷也不孤單，全新CPBLTV收視方案，繼續提供海外收視服務！

4月1日起，CPBLTV將於Hami Video平台開放訂閱，首先下載Hami Video app，接著使用行動門號登入，再選擇收視方案，簡單三步驟就可享受專屬的2022中職賽季轉播服務，每個帳號可同時在3個行動裝置上使用，電腦、手機、平板、連網電視都能看。單月277元，中職全賽事任你看，賽事回看、完整VOD、直播聊天室完整服務，照顧所有球迷收視需求。

中職／CPBLTV2.0 中華電信上架每月最低77元

中職／樂天元宇宙！NFT首拍83萬賣出

中職／重磅加盟！樂天女孩新增超正網紅雅涵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀