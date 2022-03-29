COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

酒客未打三劑疫苗被請離場　酒客：沒看到新聞啦

▲警方加強對八大行業臨檢以防疫情升溫（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲警方加強對八大行業臨檢以防疫情升溫（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

2022-03-29 16:59:56

因應國內疫情有升溫趨勢，八大行業27日起客人都須要打滿3劑疫苗才能入場，台中市警局立即展開防疫臨檢，共計查獲18起違規案件，其中第二分局一口氣查獲9名客人未施打3劑疫苗即入內消費，都被勸導立即離場，並依法註記通報裁罰。有酒客還不服氣地說，「太誇張了根本沒看到新聞」，顯對疫情掉以輕心。

我是廣告 請繼續往下閱讀

中央流行疫情指揮中心宣布，八大行業從業人員必須接種第二劑疫苗且滿14天才能提供服務，如第二劑施打滿3個月者則必須施打第三劑、進入場所顧客也必須提供接種3劑疫苗證明，嚴格落實人流總量管制、實聯制與個人健康檢測等防疫措施。


台中市警局27日深夜規畫前往八大行業臨檢，針對87處特定營業處所，查獲違反自主管理規定者1件1人、實聯制1件1人、顧客未打滿3劑疫苗者16件16人，市府昨也公布罰則，若有違者，可依據傳染病防治法第70條第1項規定，處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰，呼籲業者應嚴格管控進入場所的消費者及工作人員符合防疫規定。


其中第二分局當晚到轄內某酒店防疫臨檢時，一口氣查獲9名客人未施打3劑疫苗即入內消費，有酒客只打了兩劑頻哀號，「一星期只喝一次，就這麼巧被查到」，也有酒客求情說「太誇張了根本沒看到新聞」，顯對疫情復燃漠不關心，警方除勸導立即離場，並蒐集現場相關事證，將依照傳染病防治法移請市府經濟發展局裁罰。第二分局分局長陳家銘表示，政府目前針對部分休閒娛樂場所是有條件開放，而非全面解封，業者應自律遵守相關防疫管理措施指引，切勿心存僥倖使防疫工作功虧一簣，警方也將持續規劃警力加強查察，呼籲民眾若有發現違規營業情形，主動向相關主管機關通報，共同維護祥和安全的社會
 

國人2月定期定額達37億元、年增61%　前10大最愛ETF出爐

台中市警友會二辦揭牌　何峰源扮治安強力後盾

中市員警李宗政休假遇火警　無人機協助滅火立大功

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀