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桃園＋2！最新足跡曝　曾去彰銀中壢分行、華泰名品城

▲桃園市政府說明最新疫情狀況。（圖／翻攝自桃園事臉書直播）
▲桃園市政府說明最新疫情狀況。（圖／翻攝自桃園事臉書直播）

編輯中心/綜合報導

2022-03-29 15:29:38

中央流行疫情指揮中心今（29）日宣布新增33例本土COVID-19確診病例，其中2例來自桃園市，一位是大潭電廠相關，一位是中和業務員接觸者相關，而桃園市政府也公布了最新足跡，請有相關重疊足跡的民眾做好自我健康監測。

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桃園市政府表示，案23085、40多歲男性，是大潭電廠外包商，Ct值28.9；另位是案23083、30多歲男性，為新北確診業務員相關接觸者，Ct值18。另外最新傳出中原大學有位教授確診，桃園市政府表示相關疫調還在進行中，目前得知發病日在3月26號，已針對接觸的教職員與學生進行匡列居家隔離，若有進一步消息就會跟大家公布。

桃園市政府公布的足跡如下：

▲桃園市政府公布最新確診者足跡。（圖／桃園市政府）
▲桃園市政府公布最新確診者足跡。（圖／桃園市政府）
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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