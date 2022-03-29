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高雄今確診2+2　兩例參加北市聚會後確診

▲高雄今日再新增2+2起確診案例，兩例與前鎮某化工廠群聚相關，另兩例則是與台北市案23022在某會館聚會相關。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄今日再新增2+2起確診案例，兩例與前鎮某化工廠群聚相關，另兩例則是與台北市案23022在某會館聚會相關。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-03-29 15:34:40

高雄今日再新增2+2起確診案例，兩例與前鎮某化工廠群聚相關，是在居隔期間陰轉陽，無社區風險，另兩例則是與台北市案23022在某會館聚會相關，高雄市長陳其邁指出，案23022群聚是由基隆衍伸到台北，再到高雄的群聚案，高雄的兩人都是在3月29日確診，目前已經匡列24人，社區接觸者持續在疫調當中。

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▲案23022群聚是由基隆衍伸到台北，再到高雄的群聚案，高雄目前有兩人確診。（圖／高雄市政府提供）
▲案23022群聚是由基隆衍伸到台北，再到高雄的群聚案，高雄目前有兩人確診。（圖／高雄市政府提供）
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，高雄市今天確診2+2，其中兩例是和先前前鎮某化工廠群聚相關，為案23080、23081，23080是指標個案22456同住家人，22456的同住家人22461再傳染給同職場的23081，兩人在3月22、23日都有在共同場域上班，這兩例都是早就匡列，隔離期間陰轉陽，無社區風險。

至於另兩例個案23122、23123，則是與台北市案23022在3月25日晚間到台北市某會館一起參加多人聚會活動因而感染，高雄接獲台北市通知後，兩人都在3月29日確診，CT值都是20.2，目前匡列三圈共24人，社區接觸者持續在疫調當中。

高雄市政府也公布兩名個案3月26日回高雄後的公共場所足跡，案23122在3月26日上午曾搭乘高鐵從台北回到左營，並在晚餐到這一小鍋新光左營店用餐，3月27日則到過金湯麵食館（高鐵左營店）、全聯北左營店、濃回味海鮮撈專賣、魚中魚貓狗水族大賣場華夏店；至於案23123於3月26日曾搭乘高鐵從桃園到左營，3月27日則到過特力家居高雄館19to1鮮選牛排專賣店、特力屋民族店、亮麗專業洗衣高雄鼎金複合店。

▲高雄市政府公布個案3月26日回高雄後的公共場所足跡。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府公布個案3月26日回高雄後的公共場所足跡。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府公布個案3月26日回高雄後的公共場所足跡。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府公布個案3月26日回高雄後的公共場所足跡。（圖／高雄市政府提供）
高雄市長陳其邁說，化工廠已累計23人確診，第一波的匡列隔離就已經把確診者都匡列進來，把風險降到最低，目前持續在社區進行監測，截至目前社區無其他確診個案；而清明假期即將來臨，南北移動多，難免有落網之魚，陳其邁也呼籲民眾，外出時全程配戴口罩，進入納骨塔辦理祭祀活動時也記得要配合進行實聯制、手部消毒、保持社交距離，也鼓勵民眾提前、分散或線上祭拜，以免人擠人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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