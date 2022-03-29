彰化驚傳凶殺命案！貨運駕駛爆口角 他捅死同事狼狽落網
彰化縣一間貨運行昨天（28日）驚傳一起凶殺命案，一名林姓貨運駕駛（44歲），疑似因工作分配問題，與另名李姓駕駛（37歲）在群組上發生口角，沒想到2人在網路上吵架還不夠，竟還相約到公司門口談判，過程中，林男一時情緒失控，當著眾人的面，持麵包刀狠捅李男腹部3、4刀，導致其傷重不治。
據了解，林男與李男分別在貨運行，擔任大貨車與聯結車駕駛，昨天晚上7時許，2人疑似因排班路線產生意見分歧，進而在群組內爆發口角；晚上8時許，雙方相約在公司門口談判，沒想到林男一現身，就拿出預藏的麵包刀猛刺李男，造成李男腹部血流如注，眾人見狀，趕忙上前架開雙方，並叫救護車協助李男送醫，但經搶救後仍宣告不治。
事後林男向警方供稱，因李男身材高大，擔心談判過程如果動粗，恐對自己不利，才會攜帶麵包刀防身。訊後已依殺人罪將其移送彰化地檢署偵辦。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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